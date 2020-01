Almeda Abazi bebeğinin zor günlerini ağlayarak anlattı

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına Almeda Abazi konuk oldu. Oyuncu Tolgahan Sayışman’la evli olan Abazi geçtiğimiz yıl oğlu Efehan’ı kucağına almıştı. Yaşadığı tecrübeyi canlı yayında anlatan ünlü isim, ‘bebeğimiz olacağını öğrenince çok şaşırdık, beklemiyorduk’ dedi.

Abazi o anları şöyle anlattı: "Baş ağrısı yüzünden hastaneye gittim. MR falan çekildi. Sol gözüm görmemeye başladı, bulanık görüyordum. Sonuçlar geldi migren çıktı, o da hamilelikten dolayı oluyormuş. Benim hamileliğimden haberim yoktu.

Tolga ile hastanedeyken ufak bir kistim vardı onu da aldıracaktık, doktor ‘bu kisti alalım, ileride hamile olduğun zaman sorun çıkarabilir’ dedi. Biz de aldırmayı düşünüyorduk. Sonra doktor baktı ‘hamilelik olasılığı var mı’ diye sordu. Biz de ‘öyle bir şey mümkün değil’ dedik. Başka bir doktora yönlendirdi. Oraya gittik kontroller yapıldı ve doktor ‘hamilesin’ dedi. Biz şok olduk. O an benim için her şey değişti, on yaş büyük hissetim kendimi. Bir olgunluk geldi. Hastaneden çıktık ‘ne yaparız, nasıl olur’ diye konuştuk. Çok ama çok sevindik, tabii şaşırdık da."