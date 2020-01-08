Almeda Abazi bebeğinin zor günlerini ağlayarak anlattı

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına Almeda Abazi konuk oldu. Oyuncu Tolgahan Sayışman’la evli olan Abazi geçtiğimiz yıl oğlu Efehan’ı kucağına almıştı. Yaşadığı tecrübeyi canlı yayında anlatan ünlü isim, ‘bebeğimiz olacağını öğrenince çok şaşırdık, beklemiyorduk’ dedi. Abazi o anları şöyle anlattı: "Baş ağrısı yüzünden hastaneye gittim. MR falan çekildi. Sol gözüm görmemeye başladı, bulanık görüyordum. Sonuçlar geldi migren çıktı, o da hamilelikten dolayı oluyormuş. Benim hamileliğimden haberim yoktu. Tolga ile hastanedeyken ufak bir kistim vardı onu da aldıracaktık, doktor ‘bu kisti alalım, ileride hamile olduğun zaman sorun çıkarabilir’ dedi. Biz de aldırmayı düşünüyorduk. Sonra doktor baktı ‘hamilelik olasılığı var mı’ diye sordu. Biz de ‘öyle bir şey mümkün değil’ dedik. Başka bir doktora yönlendirdi. Oraya gittik kontroller yapıldı ve doktor ‘hamilesin’ dedi. Biz şok olduk. O an benim için her şey değişti, on yaş büyük hissetim kendimi. Bir olgunluk geldi. Hastaneden çıktık ‘ne yaparız, nasıl olur’ diye konuştuk. Çok ama çok sevindik, tabii şaşırdık da."

SÜTÜM KESİLİNCE PANİĞE KAPILDIM Bebeğinin adının Efe olmasını çok istediğini söyleyen Abazi; doğumdan sonrasını ise şöyle anlattı: "İlk başlarda Tolga bana çok yardımcı oldu, çok uykusuz geceler yaşadım. Talihsizlikler oldu ‘sütüm yetmiyor’ diye paniğe kapılmıştım zor bir süreçti. Sürekli ‘çocuk aç mı acaba’ diye düşünüyor, dualar ediyordum. Bana hastanedeyken süt testi yapıldı, ‘yeterli’ denildi eve geçince kesildi. Bu süreçte Tolga bana çok destek oldu. Oğlum şu an 8 aylık. Daha birkaç aylıkken dermoid kist operasyon geçirdi, ömrümden ömür gitti. Bizim için çok zor günlerdi. Allah beterinden korusun, neler görüyoruz çok şükür oğlum iyi şimdi. İlk çocuğum olduğu için çok panik yaptım. Bebeklerde çok oluyormuş ama benim haberim yoktu. Bir şişlik hissetim çevremdekilere söyledim onlarda ‘bir şey yoktur’ dedi. Ben de taktım mı takıyorum. Doktora gittik hemen ultrason çektiler ‘ufak bir kist’ dediler. Ben o an zaten panik oldum. Doktor ‘önemli bir şey değil, büyürse ameliyatla alırız’ deyince operasyonu erteletmeye çalıştım ‘küçücük çocuk, bir iki yaşına gelince olur’ diye düşünüyorduk ama daha çok belirginleşmeye başlayınca ameliyat ettirmek zorunda kaldık."

Almeda Abazi bebeğinin eşinin yer aldığı dizi Şampiyon'da minik bir rolde olmasını ise ilk başta hiç istememiş. Abazi "Çekimler boyunca kafayı yedim ama çok kalabalıktı, sürekli sis yapıyorlardı gerildim orada biraz… O an çok kızmıştım ama şimdi ‘iyi ki de olmuş’ diyorum. Onun için anı olacak" dedi. BİR AY SONRA BAKICI TUTTUK Bir süre daha ekrana dönmeyi düşünmeyen oyuncu "Ben en son sunuculuk yaptım, öyle devam etmek istiyorum ama oyunculuk yapamam. Eşimi zor görüyorum, ben de oyunculuk yaparsam hiç görüşemeyiz. Bir de bebeğimi bırakmak istemiyorum. Birkaç aydır biraz daha rahatım. Çünkü emzirme saat aralığı düştü, bir yardımcım var. Biz bir ay bebeğe kendimiz baktık ondan sonra bakıcı tuttuk. İmkanınızın olduğu sürece ‘bir yardımcı neden olmasın?’ Ben çocuğumu bırakıp da gitmiyorum bir yere, en fazla üç saatlik işlerim oluyor. Evde birinin olması şart. Eski zamanlarda da insanlar öyle büyütmüş çocuklarını. İlla annesi, babaannesi birisi yanında olmuştur. Benim yanımda kimse yok, onların da kendi işleri var o yüzden bakıcı tuttuk. Çok güzel yönetiyor beni, eğer tek başıma olsaydım kafayı yerdim. Ne kendime bakardım ne çocuğuma kural koyabilirdim. Çünkü bir gülüşüyle bütün kuralları yıkardı Efehan" diyor.