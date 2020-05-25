Almeda Abazi canlı yayında isyan etti: Tolgahan bütün gün oyun oynuyor!

2017 yılında dünyaevine giren, geçtiğimiz yıl da oğulları Efehan'ı kucaklarına alan Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti, dün '2. Sayfa' programının canlı yayınına konuk oldular. Karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlatan çiftin tatlı tatlı atışması ise herkesi eğlendirdi.

Sayışman'ın oyun tutkusu yüzünden isyan eden Abazi "Tolgahan bütün gün konsol oynuyor, baktım bırakmıyor vazgeçtim ve katları ayırdım" dedi. Bu durumu Almeda'nın abarttığını düşünen yakışıklı oyuncu, "Evde kendine ait takılabileceği bir sürü alan var aslında" diyerek kendini savundu.

Ardından dağınıklık konusunda sıkıntı çıkıp çıkmadığını soran Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'a yanıt veren Sayışman, "Evimiz zaten çok tertipli ancak koltuğun kenarına çay bardağı bile koysam Almeda ortalığı yıkar" dedi. Eşine hemen yanıt veren Almeda, "Tolgahan o kadar dağınık ki ben böyle bir şey görmedim. Bir tişört denese onu oraya çıkartıp bırakır" diye konuştu.

ÖNCE KIZDI SONRA ÖPTÜ

Evde iş bölümü olup olmadığı konusuna yanıt veren Almeda, gülerek, "Tolgahan oyun oynar, Efe ile oynar ama o kadar" dedi. Ardından da eşinin yanağına bir öpücük kondurdu.