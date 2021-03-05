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Alp Kırşan: Babasının izinden...

05.03.2021 17:49 | Son Güncelleme:
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Alp Kırşan: Babasının izinden...

Oyuncu Zeynep Kırşan ile mutlu bir evlilik sürdüren sunucu Alp Kırşan, sosyal medya hesabından oğlu Efe ile baba-oğul pozunu yayınladı. Kırşan, paylaşımına "Babasının izinden..." notunu düştü.

2014 yılında nikah masasına oturan Alp Kırşan-Zeynep Kırşan çiftinin, Efe ve Ata adında iki oğlu bulunuyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Kırşan, yeni bir paylaşımda bulundu.

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"BABASININ İZİNDEN..."

Oğlu Efe ile birlikte motosiklet üzerinde poz veren 41 yaşındaki sunucu, paylaşımına "Babasının izinden..." notunu düştü. Alp Kırşan'ın baba-oğul pozu kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
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"GEREKİRSE ÇOCUKLARINIZ İÇİN MAYMUN OLUN"

Kırşan, geçtiğimiz günlerde de eğlenceli bir paylaşımda bulunmuştu. Çocuklarının odasında oyuncaklarla poz veren Alp Kırşan, fotoğrafını "Çocuklarınızla oynayın, vakit geçirin, gerekirse onlar için maymun olun..." notuyla yayınlamıştı.

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