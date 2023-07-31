Alp Navruz aşka geldi! Sevgilisi Sıla Türkoğlu'nu havluya sarıp poz verdi

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu ve yakışıklı oyuncu Alp Navruz bir süredir mutlu bir beraberlik yaşıyor. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan ünlü çift tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

33 yaşındaki ünlü isim sevgilisiyle beraber selfie çekerek paylaşım yaptı. Sıla Türkoğlu'nu havluyla saran Navruz'un paylaşımı dikkat çekti.

Türkoğlu dizisinin sezon finali yapmasının ardından sevgilisi Alp Navruz’la beraber tatile çıkmış ve ilk post paylaşımını yapmıştı.

En son Yürek Çıkmazı dizisinde rol alan Navruz Ada Masalı dizisindeki rol arkadaşı Ayça Ayşin Turan ile bir dönem birlikte olmuştu.

Navruz’un adı daha sonra İlayda Alişan ve İrem Yüksel ile anılmış ancak iddialar yalanlanmıştı.



