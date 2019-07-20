Alp Navruz, 'askerlik nasıl geçti' sorusuna fotoğrafla yanıt verdi

Yakışıklı oyuncu Alp Navruz, üç haftalık vatani görevini tamamladı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Navruz, "Askerlik nasıl geçti" sorularına son dönemin popüler uygulaması yaşlandırma programında çektiği fotoğrafı ile cevap verdi.

Navruz'un 'Cenk' karakterini canlandırdığı Elimi Bırakma dizisinin çekimlerinin Temmuz ayının son haftası başlayacağını öğrenmesinin ardından hazırlıklara başladı.

Yoğun bir hazırlık kampına gireceği iddia edilen Navruz, bir yandan 'Elimi Bırakma' dizisinin çekimlerine hazırlanırken diğer yandan reklam yüzü olduğu markanın Ağustos ayında gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon çekimlerine de hazırlanacak.

