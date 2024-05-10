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Uraz Kaygılaroğlu sevgilisinin sergisi için verdiği pozlarla tepki çekmişti! Eski eşi Melis İşiten'den yorum gecikmedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.05.2024 10:32
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Şimdilerde Sakla Beni dizisinde hayat verdiği 'Mete' karakteri ile adından söz ettiren Uraz Kaygılaroğlu; geçtiğimiz ay, sevgilisi Sayna Soleimanpour'un sergisi için verdiği pozlar sosyal medyada büyük tepki çekince özür dilemişti. Eski eşi Melis İşiten, konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Uraz Kaygılaroğlu sevgilisinin sergisi için verdiği pozlarla tepki çekmişti! Eski eşi Melis İşiten'den yorum gecikmedi

Pis Yedili, Sefirin Kızı, Üç Kuruş ve Sakla Beni gibi birçok başarılı projede yer alan Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz ay fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour’un 'Life in Plastic' adlı sergisi için objektif karşısına geçmişti.

Sevgilisinin sergisinde yer alan ve 'kadın cinayeti'ni canlandırmakla eleştirilen fotoğraflarda yer alan Kaygılaroğlu, tepkilerin ardından özür dilemişti.

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'SANAT DİYEREK GEÇİŞTİREMEM...'

Uraz Kaygılaroğlu; "Sosyal medya ve basında hakkımda çıkan haberlere ve tepkilere yönelik bir cevap verme ihtiyacı duydum. Amacım hayatımdaki özel birinin sanat çalışmasına destek vermekti. Verdiğim destekten ötürü ortaya çıkan görseller toplumuzda rahatsızlık uyandırdıysa bunu sadece 'sanat' diyerek geçiştiremem ve çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Amacım hiçbir şekilde kötü duygular uyandırmak değildi. Bu sebeple herkesten özür diliyorum. Saygılarımla" demişti.

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Melis İşiten, katıldığı bir ödül töreninde kameralara takıldı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen İşiten'e eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'nun sosyal medyada tepki çeken fotoğrafları soruldu.

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ESKİ EŞTEN OLAY YORUM

Melis İşiten; "Çok hassas bir konu benim yorum yapmam doğru olmaz. Tamamen onları ilgilendiren bir karar bir şey söylemem doğru olmaz. Uraz, nasıl paylaşım yapıp arkasında durduysa benim de o şekilde onun arkasında durmam gerekir. Sergiye de gitmedim, sosyal medyadan gördüm" dedi.

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BİR ÇOCUKLARI VAR

Öte yandan 2014 evlenen Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten 2019'da boşanmıştı. Birlikteliklerinden Ada adında bir kızları bulunan İkili, ayrıldıktan sonra arkadaşlıklarını sürdürüyor.

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