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Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışı

26.06.2023 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi neden yok, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Oyuncu kadrosunda Barış Arduç, Kayra Zabcı ve Barış Bağcı gibi isimlerin yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü TRT 1'in 26 Haziran 2023 tarihli yayın akışı listesinde yer almadı. Diziyi seyretmek isteyenler Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümüne ilişkin sorgulamalarına hız kazandırdı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışı

Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü bugün neden yok sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından sorgulanıyor. Ekranların sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, her pazartesi akşamı TRT 1'de yayınlanıyor. Kanalın 26 Haziran Pazartesi gününe ait yayın akışında Alparslan Büyük Selçuklu'nun yer almadığı fark edildi. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu dizisi neden yayınlanmıyor? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 26 Haziran 2023 TRT 1 yayın akışı...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN YOK?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi pazartesi günleri yayınlanmakta. 26 Haziran 2023 Pazartesi akşamı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

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Dizinin yayın saatinde Benin Güzel Ailem adlı dizi ekrana gelecek.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TRT 1'in 26 Haziran 2023 tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'de Benim Güzel Ailem adlı dizi ekranlara gelecek.

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Geçen hafta da yayınlanmayan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 60. bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

26 HAZİRAN 2023 TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:00 Kalk Gidelim

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş "Ertuğrul"

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

22:45 Kendi Düşen Ağlamaz

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TRT 1 Barış Arduç Oyuncu ele

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