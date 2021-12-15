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Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca’nın fotoğrafına yorum yağdı! "Gizem neredesin?"

15.12.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1’in çok izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde izleyicilerin karşısına Evdokya olarak çıkan Gizem Karaca Ekmekçi, Instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. Daha önce yaptığı açıklamalarında estetik operasyon olmadığını dile getiren Gizem Karaca’nın son paylaşımındaki değişiklik hayranlarının da gözünden kaçmadı.

Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca’nın fotoğrafına yorum yağdı! "Gizem neredesin?"

Eve Düşen Yıldırım, Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu, Güzel Köylü gibi dizilerle adını duyurmayı başaran final yapan Baraj dizisinden sonra TRT 1’de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle hayranlarının karşısına çıkan Gizem Karaca Instagram paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Gizem Karaca’nın son paylaşımı, hakkındaki estetik söylentilerini alevlendirdi.

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Dizide, ailesinin intikamını almak ve en büyük arzusu Konstantiniyye’ye imparatoriçe olarak dönmek olan hırslı ve gözü kara bir kadın olan ‘Evdokya’ karakterini canlandırıyor.

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Instagram hesabında 3 milyona yakın takipçisi olan Gizem Karaca’nın son paylaşımı kafaları karıştırdı.

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Oyuncunun paylaşımının altına pek çok takipçisi, "Çok güzelsin" şeklinde yorumlarda bulunurken bazı takipçileri ise, “Eski Gizem neredesin?” ve “Önceki halin daha güzeldi valla” yorumlarında bulundular. Daha önce, “Hiç estetiğim yok’ şeklinde açıklama yapan Gizem Karaca’nın fotoğrafının altına yapılan bu tarz yorumlar dikkat çekti.

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PARTNER "Direniyorum" "Direniyorum"
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Anahtar Kelimeler:
Gizem Karaca
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