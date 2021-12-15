Alparslan Büyük Selçuklu’nun Evdokya’sı Gizem Karaca’nın fotoğrafına yorum yağdı! "Gizem neredesin?"

Eve Düşen Yıldırım, Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu, Güzel Köylü gibi dizilerle adını duyurmayı başaran final yapan Baraj dizisinden sonra TRT 1’de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle hayranlarının karşısına çıkan Gizem Karaca Instagram paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Gizem Karaca’nın son paylaşımı, hakkındaki estetik söylentilerini alevlendirdi.

Dizide, ailesinin intikamını almak ve en büyük arzusu Konstantiniyye’ye imparatoriçe olarak dönmek olan hırslı ve gözü kara bir kadın olan ‘Evdokya’ karakterini canlandırıyor.

Instagram hesabında 3 milyona yakın takipçisi olan Gizem Karaca’nın son paylaşımı kafaları karıştırdı.

Oyuncunun paylaşımının altına pek çok takipçisi, "Çok güzelsin" şeklinde yorumlarda bulunurken bazı takipçileri ise, “Eski Gizem neredesin?” ve “Önceki halin daha güzeldi valla” yorumlarında bulundular. Daha önce, “Hiç estetiğim yok’ şeklinde açıklama yapan Gizem Karaca’nın fotoğrafının altına yapılan bu tarz yorumlar dikkat çekti.

