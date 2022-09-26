Alparslan Büyük Selçuklu'nun Seferiye Hatun'u Kayra Zabcı kimdir? Kayra Zabcı nereli ve kaç yaşında?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Seferiye Hatun'a Kayra Zabcı hayat veriyor. Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan’ın hikayesini anlatan dizide heyecan dorukta. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun Seferiye Hatun'u Kayra Zabcı kimdir?
Kayra Zabcı 2001'de İstanbul'da dünyaya geldi.
Kayra Zabcı'nın aslen Malatyalı olduğu bilinmektedir.
Kayra Zabcı, küçük yaşlarda modelliğe başladı. Tiyatroya lisede başlayan oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi alıyor.
Kayra Zabcı'nın rol aldığı dizi ve filmler:
Küçük Kıyamet
Harem
Muhteşem Yüzyıl
Aşktan Kaçınılmaz
Hayat Yolunda
Küçük Ağa
Aydamaya
Seddülbahir 32 Saat
Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı
Vatanım Sensin
Gülperi
Doğduğun Ev Kaderindir
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