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Alparslan Büyük Selçuklu'nun Seferiye Hatun'u Kayra Zabcı kimdir? Kayra Zabcı nereli ve kaç yaşında?

26.09.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Seferiye Hatun'u Kayra Zabcı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu 3. sezonunun yeni oyuncuları internette araştırılıyor. Barış Arduç'un Melik Muhammed Alparslan Bey'i, Fahriye Evcen'in ise Akça Hatun'u canlandırdığı dizinin yönetmenliğini Sedat İnci, senaristliğini ise Emre Konuk yapıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun Seferiye Hatun'u Kayra Zabcı kimdir? Kayra Zabcı nereli ve kaç yaşında?

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Seferiye Hatun'u Kayra Zabcı kimdir? Kayra Zabcı nereli ve kaç yaşında?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Seferiye Hatun'a Kayra Zabcı hayat veriyor. Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan’ın hikayesini anlatan dizide heyecan dorukta. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun Seferiye Hatun'u Kayra Zabcı kimdir?

ALAPRSLAN BÜYÜK SELÇUKLU'NUN SEFERİYE HATUN'U KAYRA ZABCI KİMDİR?

Kayra Zabcı 2001'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Kayra Zabcı'nın aslen Malatyalı olduğu bilinmektedir.
Kayra Zabcı, küçük yaşlarda modelliğe başladı. Tiyatroya lisede başlayan oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi alıyor.

KAYRA ZABCI HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Kayra Zabcı'nın rol aldığı dizi ve filmler:

Küçük Kıyamet

Harem

Muhteşem Yüzyıl

Aşktan Kaçınılmaz

Hayat Yolunda

Küçük Ağa

Aydamaya

Seddülbahir 32 Saat

Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı

Vatanım Sensin

Gülperi

Doğduğun Ev Kaderindir

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