Alparslan Büyük Selçuklu'nun Tekfur Grigor'u Serhat Tutumluer diziden ayrılıyor mu? Serhat Tutumluer kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Tekfur Grigor karakterine hayat veren Serhat Tutumluer ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Serhat tutumluer'in 48. bölümde diziye veda edeceği aktarıldı. İşte, TRT'nin reyting rekorları kıran dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'da Tekfur Grigor'u canlandıran Serhat Tutumluer hakkında merak edilenler...

SERHAT TUTUMLUER, ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU'DAN AYRILIYOR MU?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bir ayrılık daha yaşanıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide Tekfur Grigor karakterini canlandıran Serhat Tutumluer 48. bölümden sonra yapımda yer almayacak.

SERHAT TUTUMLUER KİMDİR?

Serhat Tulumluer 29 Haziran 1972 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde başlamıştır.

Eğitimini Ankara Devlet Konservatuvarında tiyatro okuyarak tamamlamıştır. 1995- 1997 tarihleri arasında Ankara’da Devlet Tiyatrosunda görev aldı.

Daha sonra ise 2009 yılına kadar Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nda çalıştı. Kurucularından birisi olduğu İstanbul’da bulunan Talimhane Tiyatrosu’nda çeşitli oyunlarda rol almaktadır. Oyunculuk kariyeri boyunca çok farklı dizi ve film projelerinde yer alan Tulumluer büyük bir şöhret kazanmıştır. Oyunculukta sergilediği performansıyla da göz doldurmayı başarmıştır.

Hercai dizinde merhametli bir karakteri canlandırmıştır.

Senan Kara ile evli olan Serhat Tulumluer’in bir oğlu vardır.

