Alper Potuk ile Tuvana Türkay barıştı

Bir ayrılıp bir barışan Alper Potuk ve Tuvana Türkay'ın ilişkileri tam da evliliğe doğru ilerlerken ihanetle ayrılık kararı aldı.

İhanet de Alper Potuk'un bu fotoğrafıyla ortaya çıktı.

Daha sonra Tuvana Türkay fotoğrafla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Ben çok mutlu bir insanım. Hayatta her şey insanlar için, niye mutsuz olayım ki. Hiçbir konuya üzülmedim. İnsanlar sevdiklerini bir daha hiç görmemecesine kaybediyorlar. Sizce bir insan bir daha birisini göremeyince mutsuz olur mu, tabii ki hayır.”

Ancak çift ayrılığa daha fazla dayanamadı ve ihanete rağmen barıştılar.

TUVANA'NIN AİLESİ ALPER'İ İSTEMİYOR!

Yalnız çiftin aşkınının önünde bir engel var. Tuvana Türkay'ın ailesi kızlarının Alper Potuk’la görüşmesini istemiyor!

Öte yandan, daha önce de Tuvana Türkay'ın eski sevgilisi Bursasporlu Sercan Yıldırım ile çekilmiş fotoğrafları ikilinin arasında gerginliğe neden olmuştu. Eski aşk görüntülerini sildirmek isteyen Tuvana Türkay, Google'a başvurmuştu.

Sercan Yıldırım ile Alper Potuk yakın arkadaştı ve bu ilişki sonrası arkadaşlıklarını bitirmişlerdi.

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