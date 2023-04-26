Alsancak'ın yıldızı Zeynep Koltuk göğüs dekolteli poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Adanalı dizisinde canlandırdığı Maria karakteri ile hafızalara kazınan Zeynep Koltuk şimdilerde Alsancak dizisinde rol alıyor. Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan başarılı oyuncu göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

42 yaşındaki ünlü isim fotoğrafına “Bugün günlerden kırmızı” notunu düştü. Ünlü ismin takipçileri paylaşıma "Her renk yakışıyor", "Kırmızı olsun 5 kuruş fazla olsun", "Harikulade bir kadın", "Güzeller güzeli" yorumlarında bulundu.

Instagram'da 250 bini aşkın takipçisi bulunan Zeynep Koltuk, sık sık cesur pozlarını paylaşıyor.

Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Koltuk, Kod Adı Kaos dizisi ile ekrana merhaba dedi. Daha sonra Bizim Evin Halleri'nde Neva'yı canlandırdı.

2008 yılında rol aldığı Adanalı dizisi ile çıkış yakalayan ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Behzat Ç, Aramızda Kalsın, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi de bulunuyor.





