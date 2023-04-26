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  4. Alsancak'ın yıldızı Zeynep Koltuk göğüs dekolteli poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Alsancak'ın yıldızı Zeynep Koltuk göğüs dekolteli poz verdi! Beğeni butonu çöktü

26.04.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alsancak dizisi her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor. Dizinin oyuncuları arasında yer alan Zeynep Koltuk göğüs dekolteli pozuyla adeta büyüledi. Ünlü ismin iddialı pozuna beğeni yağdı.

Alsancak'ın yıldızı Zeynep Koltuk göğüs dekolteli poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Adanalı dizisinde canlandırdığı Maria karakteri ile hafızalara kazınan Zeynep Koltuk şimdilerde Alsancak dizisinde rol alıyor. Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan başarılı oyuncu göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

zeynep-koltuk

42 yaşındaki ünlü isim fotoğrafına “Bugün günlerden kırmızı” notunu düştü. Ünlü ismin takipçileri paylaşıma "Her renk yakışıyor", "Kırmızı olsun 5 kuruş fazla olsun", "Harikulade bir kadın", "Güzeller güzeli" yorumlarında bulundu.

zeynep-koltuk-göğüs-dekolteli-poz

Instagram'da 250 bini aşkın takipçisi bulunan Zeynep Koltuk, sık sık cesur pozlarını paylaşıyor.

gelsin-hayat-bildiği-gibi

Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Koltuk, Kod Adı Kaos dizisi ile ekrana merhaba dedi. Daha sonra Bizim Evin Halleri'nde Neva'yı canlandırdı.

zeynep-koltuk-dekolteli-poz

2008 yılında rol aldığı Adanalı dizisi ile çıkış yakalayan ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Behzat Ç, Aramızda Kalsın, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi de bulunuyor.

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