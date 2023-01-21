Altı meslektaşıyla aynı anda yasak aşk yaşayan evli polis memuru işini kaybetti! Striptiz kulübünden yeni bir iş teklifi alınca...

ABD'nin Tennessee kentindeki La Vergne Polis Departmanında ortaya çıkan bir yasak aşk olayına ilişkin olarak 2022 yılının Aralık ayında soruşturma başlatılmıştı. Ortaya çıkan bulguların sonra Hall, işten kovulmuştu. Raporlara göre Hall’un hepsi evli olan meslektaşlarıyla görevdeyken karakolda cinsel ilişkiye girdiği tespit edilmişti. Ayrıca görevi dışındayken meslektaşlarıyla çıplak fotoğraflarını paylaştığı ve çok eşli bir cinsel eylem içinde bulunduğu belirtilen Hall görevinden uzaklaştırıldıktan sonra ülkenin en ünlü striptiz kulüplerinden birinden iş teklifi aldı.

“GENİŞ BİR İZLEYİCİ KİTLESİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Sosyal medyada eski polis memuruna yönelik olarak yapılan sert eleştirilerin sonrasında bölgede faaliyet gösteren bir striptiz kulübün yöneticisi Hall’i dansçı olarak bünyelerine katmak istediklerini belirtti. 29 yaşındaki kadının yeni iş teklifine yönelik ne cevap verdiği bilinmezken kulübün yetkilisi, “Ünlü statüsü nedeniyle geniş bir izlyeci kitlesi olacağını düşünüyoruz. Ahlaki öfkeyi anlıyoruz. Ancak o artık bir polis memuru değil. İşi kabul etmemesi için önünde bir engel yok” dedi.