"Altı taneyi birden içiyor" denmişti! Ece Erken'den antidepresan paylaşımı!

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası çok fazla ilaç içtiği iddia ediliyordu. Eşinin fotoğrafını elinden bırakmayan ve son görüntülendiğinde yürümekte bile zorlanan Ece Erken hakkında Seren Serengil "Altı taneyi birden içiyor. İç çamaşırına saklıyor öyle içiyor. Doktor kalbi durabilir, dedi" yorumunda bulunmuştu.

Ece Erken bu iddialara yanıt niteliğinde bir paylaşım yaptı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katillerinin yakalanması sonrası Ece Erken paylaşımlarından birinde dua paylaştı ve şunu yazdı:

"Hiçbir antidepresan 'Hasbunellahu ve ni'mel vekil' ayetinden daha etkili değildir."

