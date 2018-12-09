Altın Kelebek 2018 Ödülleri'ni kimler kazandı? İşte 45. Pantene Altın Kelebek alan isimler!

Özge Özpirinççi, kırmızı halıda uzatılan mikrofonlara, "Heyecanlıyım tabi ki, kaçıncısı düzenleniyor bilmiyorum, sayılamayacak kadar çok. Güzel bir organizasyon, hep beraberiz bu gece sektör olarak. Üç sene önce 'Aşk Yeniden' diye bir komedi dizisinde ne iyi kadın oyuncu ödülünü almıştım. Bu sene de dramada adayım, bakalım" şeklinde konuştu.

Bu sene alkışlamaya geldim diyen Ebru Yaşar, "Türkiye'nin en özel, en güzel gecelerinden bir tanesi, en önemli ödül törenlerinden bir tanesi. Geçen sene ben almıştım ama bu sene kim alır bilmiyorum. Alkışlamaya geldim ve ödül vermeye geldim. Yıldız Tilbe'nin albüm projesine ödül vereceğim. Ben içinde değilim, katılamadım ama bence bu senenin en güzel projelerinden bir tanesi" diye konuştu.

Geceye Çukur dizisi oyuncuları ile birlikte gelen Aras Bulut İnemli ise, "Heyecanlıyız ve ekip olarak buraya geliyoruz. Çok yoğun bir hafta geçirdik. Çekimlere denk geldi buradayız hep beraber. Gerçekten şurada bulunmak bile hepimiz için çok değerli, heyecanla bekliyoruz" dedi.

Gülben Ergen de, "Çok güzel bir ödül gecesi. Altın Kelebek benim meslek hayatımda ve meslektaşlarım için önemli ve özel bir ödül gecesi. Zaman zaman ödül aldığım zaman zaman ödül verdiğim bir gece. Alkışlamayı bilenlerin gecesi. Tüm meslektaşlarımın birbirlerini canı gönülden alkışladığı bir gece olmasını diliyorum" diye konuştu.