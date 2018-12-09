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Altın Kelebek 2018 Ödülleri'ni kimler kazandı? İşte 45. Pantene Altın Kelebek alan isimler!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.12.2018 22:28 | Son Güncelleme

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Pazar akşamı Zorlu PSM'de düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. İşte Altın Kelebek 2018 ödüllerini kazananlar.

Altın Kelebek 2018 Ödülleri'ni kimler kazandı? İşte 45. Pantene Altın Kelebek alan isimler!

Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu Center’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasında 45 dalda ödülün verildiği geceyi Cem Davran ve Çağla Şikel sundu.

Törende Aleyna Tilki, MFÖ ve Kenan Doğulu da sahne alarak şarkılarını seslendirdi. Törenin başında ise Çağla Şikel'in dans gösterisi izleyenleri büyüledi.

Törene Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören, Sibel Can, Acun Ilıcalı, Özge Özpirinççi, Burak Yamantürk, Cem Yılmaz, Kenan Doğulu, Gülben Ergen, Türker İnanoğlu, Şansal Büyüka, Yıldız Tilbe, Nebahat Çehre, Yusuf Güney, Pelin Akın, Ebru Yaşar, Hakan Altun, Aras Bulut İnemli gibi birbirinden ünlü isimler katıldı.

Özge Özpirinççi, kırmızı halıda uzatılan mikrofonlara, "Heyecanlıyım tabi ki, kaçıncısı düzenleniyor bilmiyorum, sayılamayacak kadar çok. Güzel bir organizasyon, hep beraberiz bu gece sektör olarak. Üç sene önce 'Aşk Yeniden' diye bir komedi dizisinde ne iyi kadın oyuncu ödülünü almıştım. Bu sene de dramada adayım, bakalım" şeklinde konuştu.

Bu sene alkışlamaya geldim diyen Ebru Yaşar, "Türkiye'nin en özel, en güzel gecelerinden bir tanesi, en önemli ödül törenlerinden bir tanesi. Geçen sene ben almıştım ama bu sene kim alır bilmiyorum. Alkışlamaya geldim ve ödül vermeye geldim. Yıldız Tilbe'nin albüm projesine ödül vereceğim. Ben içinde değilim, katılamadım ama bence bu senenin en güzel projelerinden bir tanesi" diye konuştu.

Geceye Çukur dizisi oyuncuları ile birlikte gelen Aras Bulut İnemli ise, "Heyecanlıyız ve ekip olarak buraya geliyoruz. Çok yoğun bir hafta geçirdik. Çekimlere denk geldi buradayız hep beraber. Gerçekten şurada bulunmak bile hepimiz için çok değerli, heyecanla bekliyoruz" dedi.

Gülben Ergen de, "Çok güzel bir ödül gecesi. Altın Kelebek benim meslek hayatımda ve meslektaşlarım için önemli ve özel bir ödül gecesi. Zaman zaman ödül aldığım zaman zaman ödül verdiğim bir gece. Alkışlamayı bilenlerin gecesi. Tüm meslektaşlarımın birbirlerini canı gönülden alkışladığı bir gece olmasını diliyorum" diye konuştu.

ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİNİ KİMLER KAZANDI?

Pantene Yıldızı Parlayan Ödülü'nün sahipleri Afra Saraçoğlu, Aslı Bekiroğlu ve Merve Çağıran olurken ödüllerini Neslihan Atagül Doğulu verdi.

En iyi haber programı ödülü, Ahmet Hakan'a verilirken, ödülü Hakan'a Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal takdim etti.

En iyi erkek haber sunucusu ödülü, Atv Haber'den Cem Öğretir'e verilirken, Öğretir'e ödülü yine Mehmet Soysal takdim etti.

En iyi kadın haber sunucusu Kanal D Haber'den Buket Aydın seçilirken Aydın'a ödülünü Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar verdi.

En iyi dizi Çukur/Kerem Çatay ve Pelin Diştaş seçilirken ödülü Yapımcı Türker İnanoğlu verdi.

Türker İnanoğlu'na onur ödülünü ise Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı verdi.

25.Yıl özel ödülüne layık görülen Kenan Doğulu'ya ise ödülünü Cem Yılmaz verdi.

En iyi komedi dizisi erkek oyuncusu Çağlar Çorumlu seçilirken, Çorumlu'ya ödülünü Gani Müjde verdi.

En iyi komedi dizisi Çocuklar Duymasın/Birol Güven seçilirken ödülü Gani Müjde takdim etti.

En iyi çocuk oyuncu; Ali Semi Sefil, Kübra Süzgün, Demir Birinci seçilirken ödüllerini ise Özge Özpirinçci verdi.

En iyi erkek sunucu seçilen Acun Ilıcalı'ya ödülünü İlker Yasin verdi.

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En iyi kadın sunucu ödülü Müge Anlı'ya verilirken Anlı'ya ödülünü yine İlker Yasin verdi.

Jüri özel ödülüne layık görülen Cem Yılmaz'a ödülünü Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı verdi.

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En iyi pop müzik erkek ödülüne Edis layık görülürken, Edis'e ödülünü Demet Akalın verdi.

Onur ödülüne layık görülüne Cüneyt Arkın ödülünü Türker İnanoğlu'nun elinden aldı.

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Onur ödülüne layık görülen Gökçen Kaynatan ödülünü MFÖ'dan aldı.

Onur Ödülüne layık görülen rahatsızlığı nedenyile törene katılamayan Nilüfer'in ödülünü Samsun Demir MFÖ'dan aldı.

Onur ödülüne layık görülen Sıla ödülünü MFÖ'nın elinden aldı.

En iyi gündüz kuşağı ödülü Fatih Ürek'e Hamdi Alkan tarafından takdim edildi.

En iyi magazin programı ödülüne Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya layık görülürken ödüllerini Hamdi Alkan takdim etti.

En iyi yarışma ödülüne Ali İhsan Varol layık görülürken Varol'a ödülünü Güneri Civaoğlu verdi.

En iyi proje ödülü Yıldız Tilbe'ye verilirken Tilbe'ye ödülü Ebru Yaşar takdim etti.

En iyi pop müzik kadın ödülüne Aleyna Tilki layık görülürken ödül Aleyna Tilki'ye Demet Akal'ın tarafından verildi.

En iyi klip Hadise - Farkımız Var seçilirken Hadise'ye ödülünü Gülben Ergen verdi.

Azerbaycan yılın kadın sanatçı ödülü Aygün Kazımova'a Önder Tiryaki tarafından verildi.

En iyi romantik komedi dizisi ödülünü Erkenci Kuş / Faruk Turgut'a Ediz Hun verdi.

En iyi romantik komedi dizisi erkek oyuncu ödülü Can Yaman'a yine Ediz Hun tarafından verildi.

En iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncu ödülü Demet Özdemir'e ödülü Ediz Hun tarafından verildi.

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