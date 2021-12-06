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  4. Altın Kelebek'te sunucu olan Çağla Şıkel elbisesiyle olay oldu

Altın Kelebek'te sunucu olan Çağla Şıkel elbisesiyle olay oldu

06.12.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın Kelebek Ödülleri'nin sunuculuğunu üstlenen Çağla Şıkel gecede 2 kıyafet tercih etti. Cem Davran ile sunuculuğu paylaşan Şıkel özellikle süper mini tercihiyle sosyal medyayı salladı.

Altın Kelebek'te sunucu olan Çağla Şıkel elbisesiyle olay oldu

Altın Kelebek gecesinde sunucu olarak sahnede olan Çağla Şıkel, Instagram hesabında art arda yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

İlk olarak yarışma öncesi hazırlık sürecinde paylaşım yapan Şıkel, daha sonra birbirinden iddialı elbiseleriyle çektirdiği fotoğrafları paylaştı.

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Gecede iki elbise tercih eden Çağla Şıkel özellikle süper mini siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti. Hem sunucu arkadaşı Cem Davran'dan yorum alan Şıkel hem de takipçilerinden yorum aldı.

Ekran Alıntısı

Şıkel'e takipçileri "Gecenin en güzeli sensin" yorumları yağdırdı.

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Enis Arıkan, Hande Subaşı gibi ünlü isimler de "Güzelsin" yorumlarını ihmal etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Altın Kelebek Ödülleri
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