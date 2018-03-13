Altın Palmiye Ödülleri'nde heyecan başlıyor

Türkiye Altın Palmiye Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı, Nedim Delibaş yaptığı açıklamada üst üste üç kez Mersin’de başarılı bir şekilde gerçekleştirildikten sonra ilk kez geçen yıl İstanbul’ a taşınan Altın Palmiye Ödülleri’nin
5’cisini, bu yıl uluslararası olarak ‘’ Turkey Golden Palm Awards ‘’ olarak, Ceylan İnşaatın markası ‘’ Zer ‘’ Markası sponsorluğunda 7 Mayıs 2018’de Swiss Otel The Bosphorus İstanbul’ da yapacaklarını belirtti.
‘’ 5 Yılda 5 Yıldız’’ sloganıyla kültür, sanat, müzik, medya, ekonomi gibi yaşamın içerisindeki her alanı ödüllendireceklerini belirten, bu büyük etkinlikle ilgili hazırlıkların son aşamaya geldiğini ifade eden Delibaş, alacakların
Halk oylaması ile belirleneceğini söyledi. Delibaş ; ‘’ Oylama organizasyonumuzun resmi web sitesi olan www.altinpalmiye.com üzerinden, her ip’den bir defa girilmek koşulu ile 15 Mart- 15 Nisan tarihleri arasında oylama
yapılabilecek’’ dedi.
SANATIN VE SANATÇININ YANINDAYIZ…
Sosyal sorumluluk projeleri ve spordan sonra ‘’ Altın Palmiye Ödülleri’’ gibi önemli bir organizasyona da sponsor olan, Ceylan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan’da yaptığı açıklamada; ‘’ sanatın ve sanatçının yanında olduklarını söyleyerek, ülkemize büyük katma değer ve tanıtım sağlayacağına inandığımız ‘’ Golden Palm Awards ‘’ için ‘’ Zer ‘’ konutları markamız ile sponsor olduk. Şirket olarak imkanlarımız
çerçevesinde sosyal sorumluluk projelerine kültür, sanat ve spor etkinliklerine destek vermeye devam edeceğiz .‘’ Diyerek sözlerine son verdi.
İŞTE ZER 5. TÜRKİYE ALTIN PALMİYE ÖDÜLLERİ ADAYLARI
Yılın Erkek Pop Şarkıcısı
Berkay
Mustafa Ceceli
Soner Kabadayı
Murat Boz
Murat Dalkılıç
Yılın Kadın Pop Sanatçısı
Hadise
Sıla
Demet Akalın
Hande Yener
İrem Derici
İŞTE ZER 5. TÜRKİYE ALTIN PALMİYE ÖDÜLLERİ ADAYLARI
MÜZİK
Yılın Erkek Pop Sanatçısı
o Berkay
o Mustafa Ceceli
o Soner Sarıkabadayı
o Murat Boz
o Murat Dalkılıç
Yılın Kadın Pop Sanatçısı
o Hadise
o Sıla
o Demet Akalın
o Hande Yener
o İrem Derici
Yılın Fantezi -Arabesk- Erkek Sanatçısı
o Hakan Altun
o Serkan Kaya
o Yaşar İpek
o Bülent Serttaş
o Alişan
Yılın Fantezi -Arabesk- Kadın Sanatçısı
o Ebru Yaşar
o Ebru Gündeş
o Zara
o Sibel Can
o Kibariye
Yılın Şarkısı
o Edis - Çok Çok
o Aleyna Tilki - Sen Olsan Bari
o Tarkan - Yolla
o Manuş Baba - Eteği Belinde
o Sıla - Muhbir
Yılın Düeti
o Bengü ft. Hakan Altun - Sanki
o Murat Dalkılıç ft. Oğuzhan Koç - Aşinayız
o Serdar Ortaç ft. Yıldız Tilbe - Havalı Yârim
o Feride Hilal Akın ft.Enbe Orkestrası – Bilir Mi
o Serkan Kaya ft. İntizar – Asla Bitmiyor
Yılın Rock Sanatçısı
• Haluk Levent
• Kıraç
• Emre Aydın
• Şebnem Ferah
• HaykoCepkin
SİNEMA
Yılın Sinema Filmi
o Arif V 216
o Aile Arasında
o Ayla
o Yol Arkadaşım
o Hadi be Oğlum
Yılın Erkek Sinema Oyuncusu
o Barış Arduç – Mutluluk Zamanı
o Engin Günaydın - Aile Arasında
o İsmail Hacıoğlu - Ayla
o Oğuzhan Koç / İbrahim Büyükak Yol Arkadaşım
o Kıvanç Tatlıtuğ - Hadi be Oğlum
Yılın Kadın Sinema Oyuncusu
o Gupse Özay - Deliha 2
o Demet Evgar - Aile Arasında
o Özge Özpirinçci – Acı Tatlı Ekşi
o Elçin Sangu – Mutluluk Zamanı
o Ezgi Mola –Maidenin Altın Günü
Yılın Sinema Yönetmeni
o Kıvanç Baruönü - Arif V 216
o Gupse Özay - Deliha 2
o Ozan Açıktan - Aile Arasında
o Ali Atay – Ölümlü Dünya
o Özcan Deniz - Öteki Taraf
DİZİ
Yılın Aksiyon Dizisi
o Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz - ATV
o Çukur
o Diriliş Ertuğrul
o Arka Sokaklar
o Söz
Yılın Komedi Dizisi
o Jet Sosyete
o ŞevkatYerimdar
o Çocuklar Duymasın
o Yeni Gelin
o Aslan Ailem
Yılın Drama Dizisi
o Sen Anlat Karadeniz
o Siyah Beyaz Aşk
o Aşk ve Mavi
o İstanbullu Gelin
o Fazilet Hanım ve Kızları
Yılın Erkek Dizi Oyuncusu
o Aras Bulut İynemli- Çukur
o Tolga Sarıtaş - Söz
o Engin Altan Düzyatan - Diriliş Ertuğrul
o Oktay Kaynarca – Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
o Özcan Deniz–İstanbullu Gelin
Yılın Kadın Dizi Oyuncusu
o Birce Akalay - Siyah Beyaz Aşk
o Burcu Kıratlı – Aşk ve Mavi
o Dilan Deniz Çiçek - Çukur
o Gökçe Bahadır - Ufak Tefek Cinayetler
o İrem Helvacıoğlu - Sen Anlat Karadeniz
Yılın Dizi Yönetmeni
o Serdar Akar–Payitaht Abdülhamit
o Metin Günay – Diriliş Ertuğrul
o Yavuz Alp Akaydın - Söz
o Sinan Öztürk -Çukur
o Hakan Arslan – Aşk ve Mavi
Yılın Yapımcısı
• Mehmet Yiğit Alp - NTC Yapım
• Hayri Aslan - Limon Film Yapım
• Kerem Çatay - Ay Yapım
• Timur Savcı - TIMS&B
• Osman Sınav - Sinegraf
TELEVİZYON VE BASIN ÖDÜLLERİ
Yılın TV Kanalı
o Star Tv
o Show TV
o Kanal D
o ATV
o TV 8
Yılın HABER Kanalı
o A Haber
o CNN Türk
o NTV
o TRT Haber
o Haber Türk
Yılın Müzik Kanalı
• Kral Pop
• Power Türk
• DreamTv
• NumberOne
• TRT Müzik
Yılın Kadın Haber Sunucusu
o Nazlı Çelik – Star TV
o Işıl Açıkkar – TRT 1
o Ece Üner – Show TV
o Simge Fıstıklıoğlu – NTV
o Şebnem Sunar Küçük - ATV
Yılın Erkek Haber Sunucusu
o Cem Öğretir - ATV
o Ahmet Hakan – Kanal D
o Fatih Portakal – FOX TV
o Burak Törün –CNN Türk
o Celal Pir – NTV
Yılın Televizyoncusu
• Erdoğan Aktaş – CNN Türk
• Abdülhaluk Çimen – A Haber
• İsmail Küçükkaya – FoxTv
• Veyis Ateş – Haber Türk
• Acun Ilıcalı – TV8 Acun Medya
Yılın Komedi Sanatçısı
o Tolga Çevik
o Gülse Birsel
o Murat Cemcir – Ahmet Kural
o Şahan Gökbakar
o Cem Yılmaz
Yılın Gazetesi
o Sabah
o Posta
o Habertürk
o Hürriyet
o Milliyet
Yılın Radyosu
o Power Türk
o Süper FM
o Joy Türk FM
o Kral Pop
o Metro FM
Yılın Radyocusu
o Afrikalı Ali – Kral Pop
o Adem Metan- Karadeniz FM
o Cem Aslan – Best FM
o Zeki Kayahan Çoşkun – Alem FM
o Ceyhun Yılmaz – Best FM
Yılın Sosyal Medya Fenomeni
• Enes Batur
• Danla Bilic
• Kafalar
• Orkun Işıtmak
• Eylül Öztürk
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