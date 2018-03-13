Altın Palmiye Ödülleri'nde heyecan başlıyor

Türkiye Altın Palmiye Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı, Nedim Delibaş yaptığı açıklamada üst üste üç kez Mersin’de başarılı bir şekilde gerçekleştirildikten sonra ilk kez geçen yıl İstanbul’ a taşınan Altın Palmiye Ödülleri’nin

5’cisini, bu yıl uluslararası olarak ‘’ Turkey Golden Palm Awards ‘’ olarak, Ceylan İnşaatın markası ‘’ Zer ‘’ Markası sponsorluğunda 7 Mayıs 2018’de Swiss Otel The Bosphorus İstanbul’ da yapacaklarını belirtti.

‘’ 5 Yılda 5 Yıldız’’ sloganıyla kültür, sanat, müzik, medya, ekonomi gibi yaşamın içerisindeki her alanı ödüllendireceklerini belirten, bu büyük etkinlikle ilgili hazırlıkların son aşamaya geldiğini ifade eden Delibaş, alacakların

Halk oylaması ile belirleneceğini söyledi. Delibaş ; ‘’ Oylama organizasyonumuzun resmi web sitesi olan www.altinpalmiye.com üzerinden, her ip’den bir defa girilmek koşulu ile 15 Mart- 15 Nisan tarihleri arasında oylama

yapılabilecek’’ dedi.

SANATIN VE SANATÇININ YANINDAYIZ…

Sosyal sorumluluk projeleri ve spordan sonra ‘’ Altın Palmiye Ödülleri’’ gibi önemli bir organizasyona da sponsor olan, Ceylan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan’da yaptığı açıklamada; ‘’ sanatın ve sanatçının yanında olduklarını söyleyerek, ülkemize büyük katma değer ve tanıtım sağlayacağına inandığımız ‘’ Golden Palm Awards ‘’ için ‘’ Zer ‘’ konutları markamız ile sponsor olduk. Şirket olarak imkanlarımız