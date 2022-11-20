Alzheimer hastalığına yatkınlığı olduğunu öğrendi! Chris Hemsworth kararıyla şoke etti

Marvel sinema evrenin sevilen karakteri Thor’u canlandıran Avusturalyalı oyuncu Chris Hemsworth aldığı kararla hayranlarını üzdü. Şu sıralar yaşlanmayı geciktirmeye ve uzun yaşamaya yönelik konuları ele aldığı Limitless dizisiyle gündemde olan Chris Hemsworth Vanity Fair dergisine konuştu.

Hemsworth, dizisinin basın turunu tamamladıktan sonra oyunculuğa ara vereceğini açıkladı. Dizinin bir bölümünde alzheimer hastalığına genetik olarak yatkın olduğunu öğrenen oyuncunun hem anne hem de babasından gelecekte Alzheimer olma olasılığını artıran ‘APOE4’ geninin iki kopyasına sahip olduğu ortaya çıktı.

Her şeyden henüz vazgeçmemiş olduğunu belirten 39 yaşındaki oyuncu, Alzheimer’e yakalanma riskinin, büyükbabasının da hastalığa sahip olması sebebiyle 8 ila 10 kat daha yüksek olduğunu belirtti.

Dizi çekimleri esnasından kanını aldıklarını ve birçok test yaptıklarını belirten Avusturalyalı oyuncu, test sonuçlarının çekim sırasında geldiğini ama dizideki doktor Peter Attia’nın yapımcı Darren Aronofsky’yi arayarak, "Bunu kameralar kapalı söylemek istiyorum" dediğini anlattı.

Öğrendiği şeylerden sonra biraz ara verme ihtiyacı hissettiğini belirten Hemsworth, “Dizi bittikten sonra yapmakla yükümlü olduğum işleri bitireceğim. Eve gideceğim. Uzun bir ara vereceğim ve çocuklarımla, eşimle zaman geçireceğim” dedi.



