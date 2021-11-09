MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. ''Ama ben bakireyim'' sözüyle akıllara kazınan usta oyuncu Oya Akkartal son haliyle şaşkına çevirdi!

''Ama ben bakireyim'' sözüyle akıllara kazınan usta oyuncu Oya Akkartal son haliyle şaşkına çevirdi!

09.11.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1978 yapımı Yüz Numaralı Adam filminde, Kemal Sunal ile kamera karşısına geçen ve ''Ama ben bakireyim'' repliğiyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Oya Akkartal, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

''Ama ben bakireyim'' sözüyle akıllara kazınan usta oyuncu Oya Akkartal son haliyle şaşkına çevirdi!

Yüz Numaralı Adam filminde hayat verdiği Zeynep karakteriyle hatırlanan usta oyuncu Oya Akkartal'ın son halini görenler şaştı kaldı.

''Ama ben bakireyim'' sözüyle akıllara kazınan Oya Akkartal son haliyle şaşkına çevirdi!

Yüz Numaralı Adam, Baldız ve Küçük Bey gibi projelerde yer alan Yeşilçam oyuncusu Oya Akkartal, bir süredir kameralardan uzak bir hayat sürüyor.

''Ama ben bakireyim'' sözüyle akıllara kazınan Oya Akkartal son haliyle şaşkına çevirdi!

Akkartal, kamera önü oyunculuğundan umduğunu bulamayınca tiyatro sahnelerine geri döndü ve uzun yıllar tiyatroyla ilgilendi.

''Ama ben bakireyim'' sözüyle akıllara kazınan usta oyuncu Oya Akkartal son haliyle şaşkına çevirdi!

Oya Akkartal'ın değişimi ise hayrete düşüren cinsten.

''Ama ben bakireyim'' sözüyle akıllara kazınan Oya Akkartal son haliyle şaşkına çevirdi!

Usta oyuncu, verdiği kilolarla adeta bambaşka biri oldu. İşte Oya Akkartal'ın son hali:

''Ama ben bakireyim'' sözüyle akıllara kazınan Oya Akkartal son haliyle şaşkına çevirdi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Berdan Mardini komşusu Morena Taraku'yla aşk yaşıyorBerdan Mardini komşusu Morena Taraku'yla aşk yaşıyor
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Galatasaraylı futbolcuya şok! Mesajı ifşa oldu Galatasaraylı futbolcuya şok! Mesajı ifşa oldu
Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Ev alım-satımında yeni düzenleme!

Ev alım-satımında yeni düzenleme!

Mecliste Lütfü Türkkan tartışması! AK Partili ismin 'Başak Demirtaş' açıklamasına Yavaş'tan yanıt

Mecliste Lütfü Türkkan tartışması! AK Partili ismin 'Başak Demirtaş' açıklamasına Yavaş'tan yanıt

Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti

Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti

Komünist Başkan: Çalışma saatini 8'in altına düşüreceğiz

Komünist Başkan: Çalışma saatini 8'in altına düşüreceğiz

Herkes onu konuşmuştu! Pozlarıyla gündemde

Herkes onu konuşmuştu! Pozlarıyla gündemde

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Seksi pozu olay oldu! "Abla Allah çektirmesin"

Seksi pozu olay oldu! "Abla Allah çektirmesin"

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu! Yarışmacı çekilmek zorunda kaldı

Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu! Yarışmacı çekilmek zorunda kaldı

Acı haber! Ünlü şarkıcı kazada hayatını kaybetti

Acı haber! Ünlü şarkıcı kazada hayatını kaybetti

Çaycı Hüseyin Espresso Hüseyin olmuş

Çaycı Hüseyin Espresso Hüseyin olmuş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.