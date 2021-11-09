''Ama ben bakireyim'' sözüyle akıllara kazınan usta oyuncu Oya Akkartal son haliyle şaşkına çevirdi!

Yüz Numaralı Adam filminde hayat verdiği Zeynep karakteriyle hatırlanan usta oyuncu Oya Akkartal'ın son halini görenler şaştı kaldı.

Yüz Numaralı Adam, Baldız ve Küçük Bey gibi projelerde yer alan Yeşilçam oyuncusu Oya Akkartal, bir süredir kameralardan uzak bir hayat sürüyor.

Akkartal, kamera önü oyunculuğundan umduğunu bulamayınca tiyatro sahnelerine geri döndü ve uzun yıllar tiyatroyla ilgilendi.

Oya Akkartal'ın değişimi ise hayrete düşüren cinsten.

Usta oyuncu, verdiği kilolarla adeta bambaşka biri oldu. İşte Oya Akkartal'ın son hali:





