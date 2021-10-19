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Aman Reis Duymasın nerede ve ne zaman çekildi? Aman Reis Duymasın oyuncuları kimler?

19.10.2021 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Ozan Akbaba, Mustafa Üstündağ, Savaş Özdemir gibi oyuncuların bulunduğu Aman Reis Duymasın filminin yönetmenliğini Onur Tan üstlendi. Söz konusu filmin senaryosu ise Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleminden çıktı. Aman Reis Duymasın filminde Oktay Kaynarca "Hızır Çakırbeyli" karakterine hayat veriyor. İşte merak edilenler...

Aman Reis Duymasın nerede ve ne zaman çekildi? Aman Reis Duymasın oyuncuları kimler?

Aman Reis Duymasın filminde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncuları yer alıyor ve bu filmde, yeraltı dünyasının tanınan ailelerinin çıktığı tatilde karakterlerin başına gelenler işleniyor. Ozan Akbaba "İlyas Çakırbeyli", Mustafa Üstündağ ise "Boran Kayalı" rolünü oynuyor. İşte merak edilenler...

AMAN REİS DUYMASIN NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Aman Reis Duymasın filminin çekimleri Erdek ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Film, 13 Aralık 2019'da gösterime girmişti.

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ KONUSU

Yeraltı dünyasının tanınan aileleri tatile çıkar ve tatilde başlarına türlü türlü olaylar gelir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin karakterleri tatile çıkar çıkmaz inanılmaz olaylarla karşı karşıya kalırlar. Bir süre sonra işler çözülemeyecek hal alınca, Hızır Reis'in olanlardan haberi olmaması için büyük çaba sarf edilir.

Aman Reis Duymasın nerede ve ne zaman çekildi? Aman Reis Duymasın oyuncuları kimler?

AMAN REİS DUYMASIN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

  • Ozan Akbaba: İlyas Çakırbeyli
  • Ezgi Esma Kürklü:Gamze
  • Tevfik Erman Kutlu: Tekin Kutlu
  • Sabahattin Yakut: Korhan
  • Savaş Özdemir: Tipi/Murat İspirli
  • Berna Üçkaleler: Sibel
  • Sevinç Kıranlı: : Hatice Kalkandere
  • Bekir Çiçekdemir: Hüsnü
  • Hakan Karsak: Enişte/Temel Kalkandere
  • Oktay Kaynarca : Hızır Çakırbeyli
  • Mustafa Üstündağ: Boran Kayalı
  • Ceren Benderlioğlu: Ömür Çakırbeyli
  • Sevil Akı Saner: Emine İspirli
  • Emir Benderlioğlu: Behzat Façalı
  • Ömer Kurt: Zafer


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