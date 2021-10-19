Aman Reis Duymasın nerede ve ne zaman çekildi? Aman Reis Duymasın oyuncuları kimler?

Aman Reis Duymasın filminde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncuları yer alıyor ve bu filmde, yeraltı dünyasının tanınan ailelerinin çıktığı tatilde karakterlerin başına gelenler işleniyor. Ozan Akbaba "İlyas Çakırbeyli", Mustafa Üstündağ ise "Boran Kayalı" rolünü oynuyor. İşte merak edilenler...

AMAN REİS DUYMASIN NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Aman Reis Duymasın filminin çekimleri Erdek ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Film, 13 Aralık 2019'da gösterime girmişti.

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ KONUSU

Yeraltı dünyasının tanınan aileleri tatile çıkar ve tatilde başlarına türlü türlü olaylar gelir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin karakterleri tatile çıkar çıkmaz inanılmaz olaylarla karşı karşıya kalırlar. Bir süre sonra işler çözülemeyecek hal alınca, Hızır Reis'in olanlardan haberi olmaması için büyük çaba sarf edilir.

AMAN REİS DUYMASIN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Ozan Akbaba: İlyas Çakırbeyli

Ezgi Esma Kürklü:Gamze

Tevfik Erman Kutlu: Tekin Kutlu

Sabahattin Yakut: Korhan

Savaş Özdemir: Tipi/Murat İspirli

Berna Üçkaleler: Sibel

Sevinç Kıranlı: : Hatice Kalkandere

Bekir Çiçekdemir: Hüsnü

Hakan Karsak: Enişte/Temel Kalkandere

Oktay Kaynarca : Hızır Çakırbeyli

Mustafa Üstündağ: Boran Kayalı

Ceren Benderlioğlu: Ömür Çakırbeyli

Sevil Akı Saner: Emine İspirli

Emir Benderlioğlu: Behzat Façalı

Ömer Kurt: Zafer



