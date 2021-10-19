Aman Reis Duymasın nerede ve ne zaman çekildi? Aman Reis Duymasın oyuncuları kimler?

Aman Reis Duymasın filminde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncuları yer alıyor ve bu filmde, yeraltı dünyasının tanınan ailelerinin çıktığı tatilde karakterlerin başına gelenler işleniyor. Ozan Akbaba "İlyas Çakırbeyli", Mustafa Üstündağ ise "Boran Kayalı" rolünü oynuyor. İşte merak edilenler...
Aman Reis Duymasın filminin çekimleri Erdek ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Film, 13 Aralık 2019'da gösterime girmişti.
Yeraltı dünyasının tanınan aileleri tatile çıkar ve tatilde başlarına türlü türlü olaylar gelir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin karakterleri tatile çıkar çıkmaz inanılmaz olaylarla karşı karşıya kalırlar. Bir süre sonra işler çözülemeyecek hal alınca, Hızır Reis'in olanlardan haberi olmaması için büyük çaba sarf edilir.
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