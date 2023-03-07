MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aman şarkısıyla hafızalara kazınan Eylem’in son hali şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

Aman şarkısıyla hafızalara kazınan Eylem’in son hali şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

07.03.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aman, Mız Mız şarkıları ile hafızalara kazınan Eylem yıllara meydan okuyor. Şarkılarıyla 2000'lerin başında adından söz ettiren ünlü isim Türkiye’yi terk edip İngiltere’ye yerleşmişti. Sosyal medyada paylaşım yapan Eylem’in son halini görenler çok şaşırdı.

Aman şarkısıyla hafızalara kazınan Eylem’in son hali şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

Şarkılarıyla 2000'lerin başında büyük çıkış yakalayan Eylem, Aman ve Mız Mız parçaları ile hafızalara kazınmıştı. 2006 yılında Aman şarkısını çıkaran ünlü isim İngiltere’de yaşamını sürdürüyor.

aman3

1984 doğumlu olan Eylem Kızıl İngiltere'de doğdu. 2003 yılında İngiltere adına Eurovision elemelerine katıldı.

eylem

Kıbrıs Türkü olan ünlü isim Türkiye’de Aman şarkısı ile çıkış yakaladı. Eylem’in Mız Mız, Hayat Devam Ediyor ve Masum isimli şarkıları da bulunuyor.

eylem1

Bir süredir gözlerden uzak bir hayat süren Eylem, İngiltere’de yaşamına devam ediyor.

eylem3

Şarkıcı Eylem, İngiltere Başbakan'ı Boris Johnson'ı evinde misafir edip Türk kahvesi ikram etmişti.

eylem4

Ünlü şarkıcının takipçileri fotoğraflarına “Her halin bir başka güzel”, “Güzel kadınsın”, “Nasıl özledim şarkılarını”, “Baştan aşağı şaheser”, “Üstsüz güneşleniyor” yorumlarında bulundular.

eylemson


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski aşkı Miss World güzeli çıktı! Görenler şaştı kaldıEski aşkı Miss World güzeli çıktı! Görenler şaştı kaldı
Kurtlar Vadisi'nin Çakır’ının kızını görenlerin ağızları açık kaldı!Kurtlar Vadisi'nin Çakır’ının kızını görenlerin ağızları açık kaldı!
Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'ten sonra..."Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'ten sonra..."
Anahtar Kelimeler:
eylem sosyal medya ele

En Çok Okunan Haberler

Kayseri'de 6 dakika arayla 4'ün üzerinde 3 deprem!

Kayseri'de 6 dakika arayla 4'ün üzerinde 3 deprem!

Kılıçdaroğlu'ndan veda mesajı! Gündem olan sözler...

Kılıçdaroğlu'ndan veda mesajı! Gündem olan sözler...

Başörtülü pozuna yorum yağdı!

Başörtülü pozuna yorum yağdı!

Akşener 'yeter' diye bağırdı, arabası hazırlandı

Akşener 'yeter' diye bağırdı, arabası hazırlandı

'İfşa olunca çileden çıktı' iddiası: "Resmen bombalamışlar!"

'İfşa olunca çileden çıktı' iddiası: "Resmen bombalamışlar!"

Kayseri'de peş peşe depremler! Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan paylaştı: Benim beklentim...

Kayseri'de peş peşe depremler! Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan paylaştı: Benim beklentim...

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.