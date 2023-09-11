Amanda Holden: Eğer göğüslerimi konuşmak isterlerse...

İngiltere’nin yetenek avcısı Amanda Holden, Britain's Got Talent yarışmasında bilerek verdiği frikiklerle ve dekolteleriyle sık sık şikayet alıyordu. Son sezonda kanala onlarca şikayet yağmasına sebep olan Holden bu konuda oldukça net.

Geçen sezon kanala gelen pek çok şikayeti umursamayan Holden, meydan okurcasına "Eğer kalçalarım ve göğüslerim hakkında konuşmak istiyorlarsa buyursunlar konuşsunlar" diyerek bu konunun saçma olduğunu söyledi.

Amanda Holden konuşmasının devamında ise "Şu anda bazı kıyafetlerimin etrafındaki hengameyi düşündüğünüzde, hâlâ orada olmamız çılgınca. Gerçekten oyunun ilerisinde olduğumuzu düşündüğümüz bir çağda bunun hâlâ devam ediyor olması kesinlikle gülünç" dedi.

52 yaşındaki Britain's Got Talent jüri üyesi, "Seks: Çılgın Bir Tarih" adlı yeni belgeselin başrolünde de yer alıyor. Holden burada da kadın formunun yüzyıllar önce nasıl takdir edildiğini ve toplumun şimdi her zamankinden daha iffetli olduğunu anlattı.



