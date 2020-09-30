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Amanda Holden'ın göğüsleri yine olay oldu! Takipçileri ikiye bölen görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 17:01 | Son Güncelleme

İngiltere'de yayınlanan Yetenek Sizsiniz yarışmasında jüri üyesi olan 49 yaşındaki İngiliz şarkıcı Amanda Holden'ın, yarı final ön çekimleri sırasında giydiği dekolte elbisesinin aşağı doğru kayması üzerine göğüsleri gündem oldu. Ünlü isim takipçilerini ikiye böldü.

Amanda Holden'ın göğüsleri yine olay oldu! Takipçileri ikiye bölen görüntü

İngiltere'de yayınlanan Yetenek Sizsiniz programının olaylı jürisi Amanda Holden, canlı yayında yine olay oldu.

Amanda Holden sütyensiz elbisesiyle olay oldu!Amanda Holden sütyensiz elbisesiyle olay oldu!

Daha önce de aynı programda göğüsleri görünen sonradan programın reytinglerini yükseltmek için kasten göğüslerinin dışarı çıkmasını sağladığını itiraf eden Amanda'nın aynı olayın benzerini yaşaması üzerine program izleyicileri sosyal medya üzerinden farklı yorumlarda bulundu.

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Bazı kullanıcılar göğüs uçlarına odaklanmaktan programa konsantre olamadığını söylerken bazı kullanıcılar ise görünenin göğüs uçları değil, mikrofonun gölgesi olduğunu iddia etti.

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Amanda, kısa bir süre önce de Tiktok üzerinden giydiği dekolte elbisesi ile dans ederken çektiği videoyu paylaşmış ve binlerce beğeni toplamıştı.

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