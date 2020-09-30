Amanda Holden'ın göğüsleri yine olay oldu! Takipçileri ikiye bölen görüntü

İngiltere'de yayınlanan Yetenek Sizsiniz programının olaylı jürisi Amanda Holden, canlı yayında yine olay oldu.

Daha önce de aynı programda göğüsleri görünen sonradan programın reytinglerini yükseltmek için kasten göğüslerinin dışarı çıkmasını sağladığını itiraf eden Amanda'nın aynı olayın benzerini yaşaması üzerine program izleyicileri sosyal medya üzerinden farklı yorumlarda bulundu.

Bazı kullanıcılar göğüs uçlarına odaklanmaktan programa konsantre olamadığını söylerken bazı kullanıcılar ise görünenin göğüs uçları değil, mikrofonun gölgesi olduğunu iddia etti.

Amanda, kısa bir süre önce de Tiktok üzerinden giydiği dekolte elbisesi ile dans ederken çektiği videoyu paylaşmış ve binlerce beğeni toplamıştı.



