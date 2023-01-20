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Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'na ek süre

20.01.2023 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre, Bartın'da meydana gelen feci maden kazasına ilişkin, 'Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 25 Ocak tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı. İşte haberin detayları...

Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'na ek süre

TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nun çalışma süresi 25 Ocak tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı.

Meclis Araştırması Komisyonu'nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Kararda, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun görev süresinin 25 Ocak tarihinden itibaren 1 ay uzatıldığı belirtildi. (AA)

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Amasra Maden

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