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  4. Amasra'ya tatilci akını! Belediye Başkanı Çakır: Bütün izinleri kaldırdık

Amasra'ya tatilci akını! Belediye Başkanı Çakır: Bütün izinleri kaldırdık

21.07.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın Amasra'da bayram tatilinde yoğunluk yaşanırken, ilçe merkezine girişlerde uzun araç kuyrukları oluştu, plajda şemsiye açacak yer kalmadı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "İlçemizin nüfusu normal zamanlarda 6 bin 600’dür. Ama şimdi 60 bin kişiye ulaştığını söyleyebiliriz. Bunun için belediye olarak bütün izinleri kaldırdık" dedi.

Kurban Bayramı'nın ikinci günü Amasra'ya tatilciler akın etti. İlçe merkezine girişte uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik polisleri araçları, Türkiye Taş Kömürü Amasra Müessese sahasının önündeki otoparka yönlendirdi.

ŞEMSİYE AÇACAK YER KALMADI

Amasra Kalesi ile Çekiciler Çarşısı’nda vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle yürümekte zorlandı. Büyük Liman mevkisinde bulunan plajda ise şemsiye açacak yer bulunamadı. Denize giren vatandaşlar 35 derecelik hava sıcaklığında top oynadı. Plajda yer bulamayan bazı tatilciler de kenardaki ağaç gölgelerinde oturmayı tercih etti.

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"BÜTÜN İZİNLERİ KALDIRDIK"

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, “9 günlük bayram tatili nedeniyle rezervasyonlarımız 1 hafta öncesinden yüzde 100 oranında tamamen dolmuştu. Özellikle yakın iller olan Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Ankara ile İstanbul’dan ve Türkiye’nin en uç bölgesinden Antalya’dan bile yoğun şekilde tatil için gelen vatandaşlarımız var. İlçemizin nüfusu normal zamanlarda 6 bin 600’dür. Ama şimdi 60 bin kişiye ulaştığını söyleyebiliriz. Bunun için belediye olarak bütün izinleri kaldırdık” dedi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Bartın Amasra
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ne iznini kaldırdın başgan bey
nabıyonuz sahili bir karış olan yerde bilmemki
Tabi kaldırın izinleri.. Türkiyede en kolay şey izinler kaldırmak

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