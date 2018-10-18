Amasya'nın Merzifon ilçesinde kurulacak! Üç TIR ile taşındı...

Her biri 68 metre uzunluğunda ve 17 ton ağırlığında olan üç kanat parçasını taşıyan TIR'lar Çorum'dan geçti.

TIR'ların geçişi polis ekiplerinin eşliğinde sağlandı. Üç TIR ile taşınan kanatların, Çorum - Samsun kara yolundan 54 kilometre uzaklıktaki Merzifon ilçesine yaklaşık 4 saatte götürüleceği belirtildi.

Dev kanatların geçişini, sürücüler ile çevre sakinleri ilgiyle izledi.

Nakliye işini üstlenen firma yetkilisi Derman Laçin, İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan bir firmada rüzgar türbinlerinin üretildiğini belirterek, "Bu rüzgar güllerini Merzifon'da kurulacak enerji santraline taşıyoruz. Böyle uzun bir yükü taşımak hiç kolay değil, özel hazırlıklar yapıyoruz. Karayolları ile görüşmelerimiz oluyor, güzergah belirleniyor ve öyle yola çıkıyoruz. İzmir'den 3 günde Çorum'a vardık, gün içinde Merzifon'a ulaşmayı hedefliyoruz. Yükün bir gün yüklenmesi bir gün de indirmesi sürüyor" dedi.

TIR şoförü Koray Simay ise 68 metre uzunluğundaki bir yükü taşımanın kolay olmadığına işaret ederek, "Riski çok fazla. Bir de kara yolunda vatandaşlarımız çok sabırsız olduğu için dar yollarda acele bizi geçmeye çalışıyorlar ama başaramayınca kızıyorlar. Sorunlar yaşıyoruz ama böyle bir yükü taşıdığımızı görenler şaşkınlıkla bizi izliyor" ifadesini kullandı.



