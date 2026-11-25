Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Valiler Kararnamesine göre çok sayıda ilin valisi değişti. 14 vali de merkeze çekildi. Merkeze çekilen valiler arasında Muğla Valisi İdris Akbıyık da yer alıyor.

YENİ MUĞLA VALİSİ BELLİ OLDU

Akbıyık yerine Muğla Valiliği'ne Malatya Valisi Seddar Yavuz atandı.

Merkeze çekilen Muğla Valisi İdris Akbıyık

FONA PARA YATIRDI İDDİASI

Akbıyık'ın ismi fon soruşturmasıyla gündeme gelmişti. Akbıyık'ın da tasfiye edilen fonlara para yatırdığı iddia edilmişti.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ: "BİR BİLDİRİM ULAŞMAMIŞTIR"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, mülki idare amirlerinin de fonlara yatırım yapmış olabileceğini belirterek, “Bugüne kadar Bakanlığımıza İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca suç şüphesi nedeniyle hakkında işlem yürütülen mülki idare amiri bulunduğuna dair bir bildirim ulaşmamıştır. Muğla Valisi de dahil” demişti.