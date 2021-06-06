Amazon dizisi Dom başlar başlamaz gündem oldu

Amazon Prime Video’nun ilk Brezilya yapımı dizisi olan Dom, 4 Haziran’da izleyici karşısına çıktı. Gerçek bir hikayeden ilham alan dizi, tüm hayatını uyuşturucuyla mücadeleye adamış polis memuru Victor ve Rio de Janeiro’nun en büyük ve en çok aranan suçlularından biri olarak tanınmaya başlanan uyuşturucu bağımlısı oğlu Pedro Dom'un hikayesini anlatıyor.

Her biri birer saatlik sekiz bölümden oluşacak dizinin yönetmen koltuğunda Zezé di Camargo & Luciano'nun hikayesini anlatan 2015 tarihli “Two Sons of Francisco” filminin yönetmeni olan Breno Silveira oturuyor.

DOM DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin başrolünde, 2019 yılında Erasmo Carlos'un hayatından ilham alınarak çekilmiş biyografi filmi “Minha Fama de Mau” da Roberto Carlos'u canlandıran Gabriel Leone yer alıyor. Leone, Dom dizisinde uyuşturucu bağımlısı suçlu Pedro Dom’u canlandırıyor.

Dizi boyunca hikayeyi anlatacak Victor Dantas'ın rolünü, yani Pedro'nun babasını ise, pembe dizilerde kapsamlı bir kariyere sahip olan Flávio Tolezani oynuyor.

Dantas, daha önce “Verdades Secretas” adlı dizide Roy olarak yer almış, “O Outro Lado do Paraíso” adlı dizideki performansıyla da 2017 Contigo TV Ödülü için ‘Çığır Açan Aktör’ olarak aday gösterilmişti.

