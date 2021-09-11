HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Amazon ve Starlink birbirine girdi

Amazon ve Starlink birbirine girdi

11.09.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddiaya göre Starlink, internet hizmeti için teklifleri bilerek geciktiriliyor. Amazon, Elon Musk’ın kuralları ve hükümet tarafından dayatılan düzenlemeleri görmezden gelme eğiliminde olduğunu söyledi.

Amazon ve Starlink birbirine girdi

Amazon, SpaceX’in “yasaları ve düzenlemeleri çiğnediğini” iddia ediyor. Şirket ayrıca “rekabet karşıtı” olarak nitelendirilen hareketlerle suçlanıyor. Amazon mektubunda Elon Musk’ı ve şirketini oldukça ağır sözlerle eleştiriyor. Mektupta, “Musk liderliğindeki bir şirket temel olarak bozuktur. Musk liderliğindeki bir şirketi sağlık ve güvenlik kurallarına uymaya da çalışamazsınız” tarzında sert ifadelere yer verildi.

Amazon ayrıca, “Musk liderliğindeki bir şirketi ABD menkul kıymetler yasalarına tabi tutmaya mı çalışıyorsunuz? İyi şanslar…. İsterlerse lisanssız antenlerle uydular fırlatıyor, ya da onaysız roketler fırlatıyorlar.  Onaylanmamış bir fırlatma kulesi inşa ediyor ya da bir yerde barınma emirlerini ihlal ederek bir fabrikayı yeniden açıyorlar” sözlerini ekledi. Amazon’un SpaceX ve diğer Musk liderliğindeki şirketlere yönelik tavırları fazlasıyla sert diyebiliriz.

Amazon bundan iki hafta önce FCC’yi SpaceX’in Starlink’le ilgili olarak yaptığı başvuruyu reddetmeye zorlamış. E-ticaret devi daha önce de SpaceX’in birbirinden tamamen farklı iki konfigürasyon teklif ettiği söylemişti. Bu konfigürasyonlar ise kurallara tamamen aykırıymış. SpaceX ise savunmasında mümkün olabilecek en makul seçenekleri sunduklarını belirtti. Amazon’un sadece SpaceX’i yavaşlatmaya çalıştığı iddia edildi. İki şirket arasındaki kızgın çekişme nerede sonuçlanacak bekleyip göreceğiz.

God of War Ragnarok için ilk video geldi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da ucuz halı izdihamı! Polis müdahale ettiİstanbul'da ucuz halı izdihamı! Polis müdahale etti
PARTNERKimler 3600 günle emekli olabilir?Kimler 3600 günle emekli olabilir?
Android 12 beta sürümüne hangi cihazlar kavuştu?Android 12 beta sürümüne hangi cihazlar kavuştu?
Anahtar Kelimeler:
Amazon Starlink
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Taksi parası ödemek istemeyen kızın yaptıkları 'pes' dedirtti

Taksi parası ödemek istemeyen kızın yaptıkları 'pes' dedirtti

ABD, "Öldürdük" demişti! Afganistan'daki operasyonda flaş detay

ABD, "Öldürdük" demişti! Afganistan'daki operasyonda flaş detay

Korkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı

Korkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı

Milli Takım'ın yeni hocası belli oldu

Milli Takım'ın yeni hocası belli oldu

Korkunç! Yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı

Korkunç! Yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Nişanlısından ayrıldı! Tüfeği kafasına dayadı

Nişanlısından ayrıldı! Tüfeği kafasına dayadı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Erzurumlu vatandaş tünelden geçerken adeta kendinden geçti

Erzurumlu vatandaş tünelden geçerken adeta kendinden geçti

Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar şaşkına çevirdi: Batı'ya mesaj

Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar şaşkına çevirdi: Batı'ya mesaj

Bakan Koca duyurdu: Saat 18.00'de açıklama yapacağım

Bakan Koca duyurdu: Saat 18.00'de açıklama yapacağım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.