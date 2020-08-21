Amber Heard, İstanbul'dan sonra Kapadokya'ya gitti

Eski eşi Johnny Depp ile olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Amerikalı oyuncu Amber Heard, İstanbul'un ardından Kapadokya'ya geçti.

Geçtiğimiz günlerde Kapalıçarşı, Ayasofya Camii, Süleymaniye Camii, Mısır Çarşısı'na giden ve Boğaz turu yapan Heard, bu kez Kapadokya'yı gezdi.

Gördükleri karşısında nefesinin kesildiğini ifade eden Amber Heard, Kapadokya'da çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.



34 yaşındaki oyuncunun paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Öte yandan yaşananlardan uzaklaşmak isteyen Heard, çareyi Türkiye'de tatil yapmakta bulmuştu.



Ünlü oyuncu öncelikle Bodrum'a gitmişti. Geçtiğimiz haftayı Bodrum'da geçiren Amber Heard, daha sonra rotasını İstanbul'a çevirmişti.

