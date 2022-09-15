Ambulans eş anlamlısı nedir? Ambulans kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ambulans kelimesi anlam itibarıyla yaralı ya da hasta kişilere ulaşmak için kullanılan sağlık aracına verilen özel bir isimdir. Herkes tarafından kabul edilen bir anlama sahiptir. Oldukça önemli bir yeri olması sebebiyle trafik kurallarında ambulansla ilgili uyulması gereken düzenlemeler mevcuttur. Bu kurallar zamanla ihtiyaca göre konulmuştur. Kelimenin tarihinin Türkçede yenidir ve yabancı bir dilden geçmiştir.

Ambulansın eş anlamlısı nedir?

Ambulans kelimesi denilince herkesin aklına gelen ilk yanıt acil müdahale aracıdır. Oysa 20. yüzyılın ilk yarısında geçen çeşitli yazılı kaynaklarda ambulans kelimesi "cankurtaran otomobili" olarak ifade edilmiştir.

Ambulans kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "cankurtaran"dır. Ancak günümüzde cankurtaran kelimesi ambulans yerine daha çok denizlerde ya da havuzlarda tehlike anında insanları kurtaran ya da müdahale eden kişi olarak kullanılır.

Ambulansın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ambulans eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

Zincirleme kazada yaralananlar için şehirdeki pek çok hastaneden cankurtaran araçları çağrılmıştı.

İlk cankurtaran otomobillerin kullanılmaya başlanıldığı dönemlerde büyük şaşkınlık ve sevincin yaşanmasına sebep olmuştu.

At arabaları ile ilçe merkezine ulaştırılan yaralılar acele bir şekilde cankurtaranlarla il merkezine ulaştırılmak üzere yola çıkmıştı.



