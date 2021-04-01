Amelia Grey Hamlin siyah bikinisiyle sahilde şov yaptı

Hollywood'un tanınan çiftlerinden Harry Hamlin ile Lisa Rinna'nın kızı Amelia Gray Hamlin, son günlerde Kourtney Kardashian’ın eski kocası Scott Disick ile yaşadığı ilişkiyle gündemde. Aralarındaki yaş farkına rağmen her fırsatta çok mutlu olduklarını dile getiren çiftin yakında birlikte yaşamaya başlayacağı iddia ediliyor.

GENÇ MANKEN SAHİLDE ŞOV YAPTI

Amelia Grey Hamlin, Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşımlar hayran sayısını katladı. 800 binden fazla takipçisi olan genç model, siyah bikinisiyle sahilde verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Scott Disick, 2015'te boşandığı eski eşi Kourtney Kardashian’dan Mason Dash Disick, Penelope Scotland Disick ve Reign Aston Disick adında üç çocukları var. Kourtney Kardashian, şu anda Blink-182 davulcusu Travis Barker ile birlikte.

