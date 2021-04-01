MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Amelia Grey Hamlin siyah bikinisiyle sahilde şov yaptı

Amelia Grey Hamlin siyah bikinisiyle sahilde şov yaptı

01.04.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

37 yaşındaki televizyon yıldızı Scott Disick ile olan ilişkisiyle gündeme gelen 19 yaşındaki manken Amelia Grey Hamlin, siyah bikinisiyle sahilde şov yaptı. Söylentilere göre ikili yakında birlikte yaşamaya başlayacak.

1/

Hollywood'un tanınan çiftlerinden Harry Hamlin ile Lisa Rinna'nın kızı Amelia Gray Hamlin, son günlerde Kourtney Kardashian’ın eski kocası Scott Disick ile yaşadığı ilişkiyle gündemde. Aralarındaki yaş farkına rağmen her fırsatta çok mutlu olduklarını dile getiren çiftin yakında birlikte yaşamaya başlayacağı iddia ediliyor.

GENÇ MANKEN SAHİLDE ŞOV YAPTI

Amelia Grey Hamlin, Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşımlar hayran sayısını katladı. 800 binden fazla takipçisi olan genç model, siyah bikinisiyle sahilde verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Amelia Gray Hamlin'den şaşırtan itiraf! '16 yaşımdayken göğüslerimden ameliyat oldum'Amelia Gray Hamlin'den şaşırtan itiraf! '16 yaşımdayken göğüslerimden ameliyat oldum'

Scott Disick, 2015'te boşandığı eski eşi Kourtney Kardashian’dan Mason Dash Disick, Penelope Scotland Disick ve Reign Aston Disick adında üç çocukları var. Kourtney Kardashian, şu anda Blink-182 davulcusu Travis Barker ile birlikte.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taşla sopalarla dövüldü! Tecavüz eden adamla beline ip bağlanıp dolaştırıldı Taşla sopalarla dövüldü! Tecavüz eden adamla beline ip bağlanıp dolaştırıldı
Burak Deniz’den kötü haberBurak Deniz’den kötü haber
46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'
Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian Scott Disick
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kurtlar Vadisi ve Akasya Durağı'nda oynamıştı! Usta oyuncu hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi ve Akasya Durağı'nda oynamıştı! Usta oyuncu hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ekranların ilk fenomenlerinden! İşte Gelinim Olur Musun Tülin'in son hali...

Ekranların ilk fenomenlerinden! İşte Gelinim Olur Musun Tülin'in son hali...

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Kocasıyla cinsel ilişkiye girdiği en garip yeri itiraf etti

Kocasıyla cinsel ilişkiye girdiği en garip yeri itiraf etti

Diğer Haberler

Duygu Özaslan, Özgür Demirtaş'ı keşfetti! 'Şöyle bir kanal keşfettim...'

Özgür Demirtaş'ı keşfetti! 'Kendimi eğitmek adına...'

Burak Deniz’in sağlık durumuna ilişkin açıklama | Burak Deniz kimdir ve kaç yaşında?

Burak Deniz’den kötü haber

İclal Aydın'ın kızı Lal'ı görenler beğeni yağdırdı! 'Güzelliği anneden...'

18 yaşındaki kızına beğeni yağdı

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi hangi kitaptan ya da filmden uyarlandı? İşte konusu...

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi hangi kitaptan ya da filmden uyarlandı?

Daisy Lowe canlı yayında küvete girdi

Gören şaştı kaldı! Canlı yayında küvete girdi...

Rita Ora'nın bikinisi kontrolden çıktı! Fark etmedi bile...

Bikinisi kontrolden çıktı! Frikik verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.