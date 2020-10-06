Ameliyat olan Fatma Girik Bodrum’daki evinden fotoğraf paylaştı! Fatma Girik kimdir? Fatma Girik sağlık durumu nasıl?

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada hakkında çıkan öldü iddiaları sonrası hayranları tarafından Fatma Girik öldü mü şeklinde araştırmalar yapılmaya başlanmış ve bunların üzerine Fatma Girik bir açıklama yapmıştı. Fatma Girik yaşıyor mu sorusuna yanıt olarak Girik gayet iyi olduğunu, sağlıklı olduğunu ve bu tarz haberlerin yayılmasının kendisini üzdüğünü dile getirmişti. Son olarak Fatma Girik ameliyat sonrası istirahate çekildiği evinden bir fotoğraf paylaştı.

FATMA GİRİK SAĞLIK DURUMU

77 yaşındaki Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Fatma Girik, geçirdiği beyin ameliyatının ardından Bodrum’daki evinde istirahate çekildi. Girik, sosyal medyada Bodrum’daki evinden son halini bir fotoğraf ile paylaştı. Uzun süredir Bodrum’daki evinde istirahatte olan Girik’in paylaşılan fotoğrafında oldukça keyifli olduğu görüldü. Şimdi, Fatma Girik kaç yaşında ve fatma girik kimdir

nereli gibi çok sayıda sorunun yanıtı merak edilmeye başlandı. İşte Fatma Girik hayatı ile ilgili tüm merak edilenler...

FATMA GİRİK KİMDİR?

12 Aralık 1942 doğumlu olan Fatma Girik yaş olarak şu anda 77 yaşındadır. İstanbul doğumlu olan usta oyuncu, Cağaloğlu Kız Lisesi’nden mezun olduktan sonra ilk başrol performansını 1957 senesinde Seyfi Havaeri’nin yönetmenliğindeki Leke filminde ortaya koydu. Yeşilçam’ın efsane oyuncusunun herkes tarafından tanınmasını sağlayan ilk film ise Memduh Ün’ün yönetmenliğini yaptığı 1960 yapımı Ölüm Peşimizde filmi oldu. Fatma Girik filmleri arasında 180’den fazla film bulunuyor.