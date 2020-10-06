MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ameliyat olan Fatma Girik Bodrum’daki evinden fotoğraf paylaştı! Fatma Girik kimdir? Fatma Girik sağlık durumu nasıl?

Ameliyat olan Fatma Girik Bodrum’daki evinden fotoğraf paylaştı! Fatma Girik kimdir? Fatma Girik sağlık durumu nasıl?

06.10.2020 19:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ameliyat olan Fatma Girik Bodrum’daki evinden fotoğraf paylaştı! Fatma Girik kimdir? Fatma Girik sağlık durumu nasıl?

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yayılan öldü iddialarına karşılık açıklama yapan ve bu haberlerin kendisini üzdüğünü dile getiren Fatma Girik bu kez geçirdiği beyin ameliyatının ardından Bodrum’daki evinden fotoğraf paylaştı. Peki, Fatma Girik sağlık durumu nasıl? Fatma Girik kimdir? Fatma Girik kaç yaşında? İşte tüm detaylar…

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada hakkında çıkan öldü iddiaları sonrası hayranları tarafından Fatma Girik öldü mü şeklinde araştırmalar yapılmaya başlanmış ve bunların üzerine Fatma Girik bir açıklama yapmıştı. Fatma Girik yaşıyor mu sorusuna yanıt olarak Girik gayet iyi olduğunu, sağlıklı olduğunu ve bu tarz haberlerin yayılmasının kendisini üzdüğünü dile getirmişti. Son olarak Fatma Girik ameliyat sonrası istirahate çekildiği evinden bir fotoğraf paylaştı.

FATMA GİRİK SAĞLIK DURUMU

77 yaşındaki Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Fatma Girik, geçirdiği beyin ameliyatının ardından Bodrum’daki evinde istirahate çekildi. Girik, sosyal medyada Bodrum’daki evinden son halini bir fotoğraf ile paylaştı. Uzun süredir Bodrum’daki evinde istirahatte olan Girik’in paylaşılan fotoğrafında oldukça keyifli olduğu görüldü. Şimdi, Fatma Girik kaç yaşında ve fatma girik kimdir
nereli gibi çok sayıda sorunun yanıtı merak edilmeye başlandı. İşte Fatma Girik hayatı ile ilgili tüm merak edilenler...

FATMA GİRİK KİMDİR?

12 Aralık 1942 doğumlu olan Fatma Girik yaş olarak şu anda 77 yaşındadır. İstanbul doğumlu olan usta oyuncu, Cağaloğlu Kız Lisesi’nden mezun olduktan sonra ilk başrol performansını 1957 senesinde Seyfi Havaeri’nin yönetmenliğindeki Leke filminde ortaya koydu. Yeşilçam’ın efsane oyuncusunun herkes tarafından tanınmasını sağlayan ilk film ise Memduh Ün’ün yönetmenliğini yaptığı 1960 yapımı Ölüm Peşimizde filmi oldu. Fatma Girik filmleri arasında 180’den fazla film bulunuyor.

Ünlü oyuncunun en meşhur filmleri arasında da Kanlı Nigar, Garip, Kaçak, Japon İşi, Kuma, Nefret, Postacı ve Yaşam Kavgası gibi filmler yer alıyor. Oyunculuk kariyerinden sonra siyasete atılan ünlü isim, bir süre Şişli Belediye Başkanlığı görevini yaptı. Bir dönem televizyonda yaptığı Söz Fato’da adlı program ile de oldukça konuşulan Girik, eşi de herkesin merak ettiği ünlü isimler arasında yer alıyor. Memduh Ün’ün vefatından önce Ün ile birlikte olan Girik, aslında daha önce hiç evlenmedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral kimdir? Serdar Oral neden öldü? Serdar Oral kaç yaşında, nereli?Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral kimdir? Serdar Oral neden öldü? Serdar Oral kaç yaşında, nereli?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yüz yüze eğitim genişliyor! Bakan Selçuk detayları açıkladı

Yüz yüze eğitim genişliyor! Bakan Selçuk detayları açıkladı

'Cuma namazı' sorusu Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı

'Cuma namazı' sorusu Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı

Şoke eden olay! Kocası hamile sevgilisiyle kendi öz babasını evlendirdi

Şoke eden olay! Kocası hamile sevgilisiyle kendi öz babasını evlendirdi

Bu uyarı tüm İstanbullulara: 70-80 gün kaldı, acilen...

Bu uyarı tüm İstanbullulara: 70-80 gün kaldı, acilen...

Müge Anlı Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'a fuhuş suçlaması

Müge Anlı Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'a fuhuş suçlaması

Misafirlikte iğrenç olay! 12 yaşındaki çocuğunu dudağından öptü

Misafirlikte iğrenç olay! 12 yaşındaki çocuğunu dudağından öptü

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Üvey babasına destek için Nisa'yı götürdü

Üvey babasına destek için Nisa'yı götürdü

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum

Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum

İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!

İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!

Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı

Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı

Diğer Haberler

Bensu Soral: Evin duvarlarını boyadım

Bensu Soral: Evin duvarlarını boyadım

Pınar Altuğ dalga konusu olmuştu! 'Kendimi hiçbir zaman gizlemiyorum'

Dalga konusu olmuştu! Bakın ne dedi

Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral kimdir? Serdar Oral neden öldü? Serdar Oral kaç yaşında, nereli?

Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral kimdir? Serdar Oral neden öldü? Serdar Oral kaç yaşında, nereli?

Son Dakika... Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti

Son Dakika... Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti

Patrick J Adams'dan Meghan Markle itirafı: Aramaya bile korkuyorum

Rol arkadaşından bomba itiraf

Kenan Doğulu: Bir çocuk gelir ve dünyayı değiştirir

'Bir çocuk gelir ve dünyayı değiştirir'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.