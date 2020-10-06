Ameliyat olan Fatma Girik Bodrum’daki evinden fotoğraf paylaştı! Fatma Girik kimdir? Fatma Girik sağlık durumu nasıl?

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada hakkında çıkan öldü iddiaları sonrası hayranları tarafından Fatma Girik öldü mü şeklinde araştırmalar yapılmaya başlanmış ve bunların üzerine Fatma Girik bir açıklama yapmıştı. Fatma Girik yaşıyor mu sorusuna yanıt olarak Girik gayet iyi olduğunu, sağlıklı olduğunu ve bu tarz haberlerin yayılmasının kendisini üzdüğünü dile getirmişti. Son olarak Fatma Girik ameliyat sonrası istirahate çekildiği evinden bir fotoğraf paylaştı.
77 yaşındaki Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Fatma Girik, geçirdiği beyin ameliyatının ardından Bodrum’daki evinde istirahate çekildi. Girik, sosyal medyada Bodrum’daki evinden son halini bir fotoğraf ile paylaştı. Uzun süredir Bodrum’daki evinde istirahatte olan Girik’in paylaşılan fotoğrafında oldukça keyifli olduğu görüldü. Şimdi, Fatma Girik kaç yaşında ve fatma girik kimdir
nereli gibi çok sayıda sorunun yanıtı merak edilmeye başlandı. İşte Fatma Girik hayatı ile ilgili tüm merak edilenler...
12 Aralık 1942 doğumlu olan Fatma Girik yaş olarak şu anda 77 yaşındadır. İstanbul doğumlu olan usta oyuncu, Cağaloğlu Kız Lisesi’nden mezun olduktan sonra ilk başrol performansını 1957 senesinde Seyfi Havaeri’nin yönetmenliğindeki Leke filminde ortaya koydu. Yeşilçam’ın efsane oyuncusunun herkes tarafından tanınmasını sağlayan ilk film ise Memduh Ün’ün yönetmenliğini yaptığı 1960 yapımı Ölüm Peşimizde filmi oldu. Fatma Girik filmleri arasında 180’den fazla film bulunuyor.
Ünlü oyuncunun en meşhur filmleri arasında da Kanlı Nigar, Garip, Kaçak, Japon İşi, Kuma, Nefret, Postacı ve Yaşam Kavgası gibi filmler yer alıyor. Oyunculuk kariyerinden sonra siyasete atılan ünlü isim, bir süre Şişli Belediye Başkanlığı görevini yaptı. Bir dönem televizyonda yaptığı Söz Fato’da adlı program ile de oldukça konuşulan Girik, eşi de herkesin merak ettiği ünlü isimler arasında yer alıyor. Memduh Ün’ün vefatından önce Ün ile birlikte olan Girik, aslında daha önce hiç evlenmedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum