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Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan kum fırtınasında onlarca araç birbirine çarptı: 6 ölü, çok sayıda yaralı...

02.05.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Illinois eyaletindeki ‘Interstate 55’ isimli otoyolun bir bölümünde zincirleme kaza meydana geldi. Kum fırtınası nedeniyle görüşün sıfıra düştüğü anlarda yaklaşık 100 aracın karıştığı kazada onlarca kişinin yaralandığı ve en az 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

ABD’nin Illinois eyaletinde yer alan Interstate 55 adlı otoyolda etkili olan kum fırtınası nedeniyle 40 ila 60 binek aracın, 30 ticari aracın ve iki kamyonun karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Illinois Eyalet Polisi Sözcüsü düzenlediği basın toplantısında kamyonlardan ikisinin alev aldığını ve birinde patlama meydana geldiğini söyledi.

HENÜZ NET BİR SAYI VERİLMEDİ

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Kazada yaralananlara ilişkin olarak net bir sayı verilmezken yaralananların bölgedeki hastanelere sevk edildiği söyledi. Ölüm sayısı ilk verilere göre 6 olarak açıklanırken kazada hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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Otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika kum fırtınası

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