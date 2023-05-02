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Ormanda bir adamı öldürüp bağırsaklarını çıkartan ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

02.05.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’nın kuzeyindeki Trentino eyaletindeki Val Di Sole bölgesindeki bir ormanlık alanda yürüyüş yapan 26 yaşındaki Andrea Papi isimli adam ayı saldırısına uğradı. Adamı öldürüp bağırsaklarını dışarı çıkartan ayının DNA yoluyla tespit edilip yakalanmasından sonra ölüm cezasına çarptırılması herkesi şaşkın çevirdi. Karara hayvan hakları savunucuları büyük tepki gösterdi.

Ormanda bir adamı öldürüp bağırsaklarını çıkartan ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

İtalya'nın kuzeyindeki Trentino eyaletindeki Val Di Sole bölgesindeki bir ormanlık alanda 26 yaşındaki Andre Papi isimli genç bir adam parçalanmış halde bulundu. Ayı saldırısı sonucunda hayatını kaybettiği tespit edilen adama saldıran hayvan tutuklandı. 17 yaşındaki bölgenin en yaşlı ayısı olarak kabul edilen JJ4 ve ona yardım ettiği düşünülen iki yavru ayı tutuklandı. Trento Özerk Bölgesi Başkanı Maurizio Fugatti, JJ4 olarak bilinen ayının İtalya'nın Trento kentinde öldürülmesi için yeni bir kararname imzaladı.

HAYVAN HAKLARI AKTİVİSTLERİ KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

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Hayvan hakları aktivistleri, ayının hayatını kurtarması için İtalya Altyapı Bakanı Matteo Salvini'ye başvurdu. Aktivistler hayvanın öldürülmesinin dışında başka bir cezayla cezalandırılmasını talep etti.

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İtalya ayı bağırsak hayvan idam saldırı

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