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  4. Her detayı korkunç! 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren anne cesedini parçalara ayırdı... Yetmedi kafatasını pişirip yemek yaptı

Her detayı korkunç! 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren anne cesedini parçalara ayırdı... Yetmedi kafatasını pişirip yemek yaptı

02.05.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır’da yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 29 yaşındaki adı Hanna olarak açıklanan Mısırlı bir anne sonsuza denk yanında kalmasını istediği için 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü. Oğlunun cansız bedenini parçalara ayıran anne o parçalardan bir de kendisine yemek yaptı.

Her detayı korkunç! 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren anne cesedini parçalara ayırdı... Yetmedi kafatasını pişirip yemek yaptı

Akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edilen Mısır’da yaşayan 29 yaşındaki bir anne 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürme ve vücudunu parçalara ayırarak bu parçaların bir kısmını yeme suçundan tutuklandı. Bir kolluk kuvveti kaynağına göre, adı sadece Hanaa olan 29 yaşındaki annenin, oğlunun "sonsuza kadar yanında kalmasını istediği" için başını kesip yemek yaptığı belirtildi.

KOVALARIN İÇİNDE BULDULAR

Polisler Mısır'ın Ash Sharqiyah şehrindeki Faqus bölgesinde küçük çocuğun kalıntılarını kovalar içinde bulduktan sonra anne tutuklandı. Anne 5 yaşındaki oğlu Youssef’ü öldürme niyetinde olmadığını söylerken raporlar annenin akıl sağlığı sorunu yaşadığını ifade etti.

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cinayet Mısır

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