Amerika'da garson olarak çalışıyor! 1 gecede 115 dolar (yaklaşık 4 bin TL) bahşiş kazandı: Her gün sosyal medyadan paylaşıyor

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta "megangulyard" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Megan isimli bir kadın Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki bir restoranda garsonluk yapıyor. İngiliz kadın Amerika'daki bahşiş alışkanlığını TikTok'tan yaptığı düzenli içerikleriyle anlatarak viral oldu. Sonra olarak hafta içi vardiyasında 115 dolar (yaklaşık 4 bin TL) bahşiş kazandığını söyledi.

Kazancı izleyiciler arasında da tartışma yarattı, birçok kişi ABD'de bahşişlerin ne kadar yüksek olabileceğine şaşırdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kızım İngiltere'de garsonluk yapıyor ve 20 kişilik bir masada 500 sterlinden fazla harcama yaptı ve ona 6 sterlin bahşiş verdi" yorumunu ekledi.