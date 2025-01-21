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  4. Amerika'da garson olarak çalışıyor! 1 gecede 115 dolar (yaklaşık 4 bin TL) bahşiş kazandı: Her gün sosyal medyadan paylaşıyor

Amerika'da garson olarak çalışıyor! 1 gecede 115 dolar (yaklaşık 4 bin TL) bahşiş kazandı: Her gün sosyal medyadan paylaşıyor

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.01.2025 16:37
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İngiliz bir kadın, bir vardiyada ne kadar fazla bahşiş kazandığını açıkladıktan sonra Amerika'daki bahşiş kültürünün nasıl işlediğine dair fikirlerini paylaştı. Sosyal medyadan her gün garsonluk yaptığı vardiyasındaki bahşiş kazancını açıklayan Megan TikTok'ta viral oldu. Megan son olarak garsonluk yaptığı masalardan 1 gecede 115 dolar (yaklaşık 4 bin TL) bahşiş kazandığını anlattı.

Amerika'da garson olarak çalışıyor! 1 gecede 115 dolar (yaklaşık 4 bin TL) bahşiş kazandı: Her gün sosyal medyadan paylaşıyor

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta "megangulyard" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Megan isimli bir kadın Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki bir restoranda garsonluk yapıyor. İngiliz kadın Amerika'daki bahşiş alışkanlığını TikTok'tan yaptığı düzenli içerikleriyle anlatarak viral oldu. Sonra olarak hafta içi vardiyasında 115 dolar (yaklaşık 4 bin TL) bahşiş kazandığını söyledi.

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Kazancı izleyiciler arasında da tartışma yarattı, birçok kişi ABD'de bahşişlerin ne kadar yüksek olabileceğine şaşırdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kızım İngiltere'de garsonluk yapıyor ve 20 kişilik bir masada 500 sterlinden fazla harcama yaptı ve ona 6 sterlin bahşiş verdi" yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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