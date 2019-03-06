YEMEK

Amerika da katıldı! Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.03.2019 13:27 | Son Güncelleme

ABD'de bir gazetede pratik, kurtarıcı vurgusuyla menemen tarifi verildi. Aylar önce yaptığımız "menemen soğanlı mı yoksa soğansız mı olur?" tartışması burada da yerini aldı. Gazete menemen tarifini soğanlı olarak verdi.

Amerika da katıldı! Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?

The Boston Globe gazetesi, menemenin tarifini verdi. Yeni favoriniz olacak şeklinde Türk yemeği ABD'lilere sunuldu. Yemek bölümünde yer alan haberde, " "Çırpılmış yumurta, doamets ve biberli Türk yemeği, kahvaltıda yeni favoriniz olacak" denildi.

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Sheryl Julian, dünyanın en hızlı ve hayat kurtarıcı yemeği olarak tanımlandı menemeni. Vedat Milor'un "menemen soğanlı mı yoksa soğansız mı olur?" tartışması sonucunda soğanlı menemen kazanmıştı. Sheryl Julian da menemeni soğanlı verenlerden oldu :)

Gastronomi yazarlığı yapan ve aynı zamanda Boston Üniversitesi'nde yemek yazarlığı eğitimi veren Julian, Boston Globe için kaleme aldığı tarifle yaptığı menemeni Twitter hesabından da paylaştı.


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