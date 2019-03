Amerika da katıldı! Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?

The Boston Globe gazetesi, menemenin tarifini verdi. Yeni favoriniz olacak şeklinde Türk yemeği ABD'lilere sunuldu. Yemek bölümünde yer alan haberde, " "Çırpılmış yumurta, doamets ve biberli Türk yemeği, kahvaltıda yeni favoriniz olacak" denildi.

Sheryl Julian, dünyanın en hızlı ve hayat kurtarıcı yemeği olarak tanımlandı menemeni. Vedat Milor'un "menemen soğanlı mı yoksa soğansız mı olur?" tartışması sonucunda soğanlı menemen kazanmıştı. Sheryl Julian da menemeni soğanlı verenlerden oldu :)

Gastronomi yazarlığı yapan ve aynı zamanda Boston Üniversitesi'nde yemek yazarlığı eğitimi veren Julian, Boston Globe için kaleme aldığı tarifle yaptığı menemeni Twitter hesabından da paylaştı.

Turkish menemen (scrambled eggs with tomatoes and chiles) will become your new favorite breakfast. It’s mine! https://t.co/oZ4RLtLylE pic.twitter.com/BPEI3J5sIk