Amerika'dan döner dönmez soluğu tatilde aldı! Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş'ı bikinili görenler inanamadı

MYNET-Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği 'Zeyno' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Sitare Akbaş son dönemde değişimiyle dikkat çekiyordu.

Akasya Durağı'ndan sonra Sen Çal Kapımı, Ramo ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol alan ünlü isim en son Kızıl Goncalar dizisinde izleyicisinin karşısına çıktı.

PLAJDA ŞOV YAPTI

Bir süredir Amerika'daolduğu bilinen ünlü oyuncu ülkeye döner dönmez soluğu tatilde aldı. Arkadaşı Alican Aytekin ile birlikte Çeşme’de denizin ve güneşin tadını çıkaran Akbaş siyah bikinisiyle görüntülendi.

YORUM YAĞDI

Düzgün fiziği ile göz dolduran Akbaş plajda adeta şov yaptı. Güzel oyuncuyu görenler 'ne kadar değişmiş', 'bu Zeyno mu?', 'harika görünüyor' gibi yorumlar yaptılar.