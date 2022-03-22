Amerika’nın en büyük göğüslerine sahip olmak istiyordu! Hayali yarım kaldı, implantlarını çıkartmaya hazırlanıyor

33 yaşındaki Amerikalı model Neyleen Ashley, estetik operasyonları sayesinde kısa sürede sosyal medyada popüler olmayı başardı. Florida’da yaşayan model, göğüslerini alışılmışın dışında büyük boyutlara ulaştırarak herkesi şaşırtmayı başarmıştı. 2.5 milyon Intagram takipçisinden özür dileyen Ashley, dayanılmaz migren ve sırt ağrıları nedeniyle estetik prosedürlerini geri çekmek zorunda kaldığını dile getirdi.

YASAL SINIRA ULAŞTI

Ergenlik dönemlerinde göğüslerinin küçük olmasından dolayı yaşıtlarının kendisiyle dalga geçtiğini ve dışlandığını anlatan Ashley, “Şu anda hayal ettiğim vücuda sahibim. Ancak bu görüntüye kavuşmak benim için yüksek maliyetli oldu. Yasak olarak göğüs implantları için verilen en büyük boyuta ulaştım” dedi.

İmplantlarının günlük hayatını etkilediğini dile getiren Ashley, şimdilerde komplikasyonlarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Ashley, “Her gün korkunç migren ağrılarıyla boğuşuyorum adeta acı çekiyorum. Şimdilerde daha da kötüleşti. Omuzlarım ve tendonlarım çok gergin. Omuz ve boynumu hareket ettirme konusunda zorluk yaşıyorum. Göğüslerim ayrıca koşmamı ve egzersiz yapmamı engelliyor.İmplantlarımı tamamen çıkarmayı ve yağ çekmeyi veya bunun yerine daha küçük bir implant almayı planlıyorum.” diye konuştu.

BİNLERCE DOLAR HARCADI

Geçtiğimiz günlerde göğüs implantlarını açıkladığı bir TikTok videosu yayınlayarak 15 milyon görüntülenmeye ulaşan Ashley, estetik prosedürleri için 17 bin 500 dolar (yaklaşık 259 bin TL) harcadı. Ashley’in takipçilerinin bir kısmı modelin estetik operasyonlarını tersine çevirmesine üzüldüğünü dile getirirken bir kısmı ise sağlığın her şeyden önemli olduğunu belirtti.



