Amerikalı 81 yaşındaki senatör basın toplantısında donup kaldı! 20 saniye boyunca öylece bekledi

McConnell, ABD Kongresinde düzenledikleri bir basın toplantısının açılış konuşmasını yaptığı sırada, bir süre sessizliğe büründü. Senatoda yıllık savunma yetkilendirme yasa tasarısı üzerindeki çalışmalarını tamamlama yolunda olduklarından ve tasarıya iki partinin de verdiği destekten bahsederken cümlesini tamamlayamayan McConnell, yaklaşık 20 saniye boyunca hiçbir şey söylemeden kendisinde değilmişçesine boşluğa baktı.

NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR

McConnell’in yanındaki milletvekilleri de bir süre ne yapacaklarını şaşırdı. Senatör John Barrasso, McConnell'ı kolundan tutarak, "Hey Mitch, söylemek istediğin başka bir şey var mı? Yoksa ofisine geri mi dönelim?" diye sordu. Bir şey demeden kenara çekilen McConnell, daha sonra yeniden gazetecilerin karşısına çıktı ve iyi olduğunu söyledi ve soruları cevapladı. (AA)