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    4. Amerikalı 81 yaşındaki senatör basın toplantısında donup kaldı! 20 saniye boyunca öylece bekledi

    Amerikalı 81 yaşındaki senatör basın toplantısında donup kaldı! 20 saniye boyunca öylece bekledi

    27.07.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    ABD Senatosu'nun önde gelen Cumhuriyetçilerinden Mitch McConnell, Kongre'de düzenlenen bir basın toplantısında konuşurken yaklaşık 20 saniye boyunca donakaldı. Gazetecilerle yaptığı konuşma sırasında saniyelerce öylece bekleyen senatör ardından 12 dakika sonra toplantıya geri dönerek iyi olduğunu belirtti.

    McConnell, ABD Kongresinde düzenledikleri bir basın toplantısının açılış konuşmasını yaptığı sırada, bir süre sessizliğe büründü. Senatoda yıllık savunma yetkilendirme yasa tasarısı üzerindeki çalışmalarını tamamlama yolunda olduklarından ve tasarıya iki partinin de verdiği destekten bahsederken cümlesini tamamlayamayan McConnell, yaklaşık 20 saniye boyunca hiçbir şey söylemeden kendisinde değilmişçesine boşluğa baktı.

    NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR

    KAPAK1

    McConnell’in yanındaki milletvekilleri de bir süre ne yapacaklarını şaşırdı. Senatör John Barrasso, McConnell'ı kolundan tutarak, "Hey Mitch, söylemek istediğin başka bir şey var mı? Yoksa ofisine geri mi dönelim?" diye sordu. Bir şey demeden kenara çekilen McConnell, daha sonra yeniden gazetecilerin karşısına çıktı ve iyi olduğunu söyledi ve soruları cevapladı. (AA)

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    Amerika senatör

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