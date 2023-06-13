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  4. ABD Başkanı Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstsüz kaldı! Beyaz Saray’daki partiye hareketi damga vurdu

ABD Başkanı Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstsüz kaldı! Beyaz Saray’daki partiye hareketi damga vurdu

13.06.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Sarat’da düzenlenen bir partide çekilen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. ABD Başkanı Joe Biden’ın ev sahipliğinde düzenlenen onur günü partisinde transseksüel model Rose Montoya’nın Biden ile tokalaştıktan sonra üstünü çıkarttığı anlar çok konuşuldu. Sosyal medyadan yapılan paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

ABD Başkanı Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstsüz kaldı! Beyaz Saray’daki partiye hareketi damga vurdu

2015 yılında cinsiyet değiştirme operasyonu geçirren Rose Montoya TikTok’tan yaptığı paylaşımları sayesinde 100 bin takipçiye ulaştı. LGBTQ+ haklarına yönelik olarak yaptığı paylaşımlarla dikaktleri çeken Montoya, Beyaz Saray’da gerçekleştirilen ‘Pride month (onur ayı)’ etkinliklerinin davetlileri arasında yer aldı. ABD Başkanı Joe Biden’in Beyaz Saray’da yaptığı etkinlikte sınırlı sayıda LGBTQ+ aktivistinin ve sosyal medya medya fenomeni davet edildi. Partiye Montoya’nın hareketleri damga vurdu.

TOKALAŞTIKTAN SONRA ÜSTÜNÜ ÇIKARTTI

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Idaho doğumlu fenomen isim ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden ile tanıştı. Biden ile el sıkıştıktan sonra 27 yaşındaki fenomen isim elbisesinin üst kısmını kalçasına doğru indirerek göğüslerini ön plana çıkarttığı anları paylaştı.

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Montoya’nın hareketi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları fenomen isim desteklerden bazıları ise hareketini uygunsuz bulunduğunu ifade etti.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı ise Beyaz Saray’da LGBTQ+ bayraklarının asılmasını ve ‘Pride month’ ayı kapsamında bir etkinlik düzenlenmesini eleştirdi.

ELEŞTİRİLERE SERT CEVAP VERDİ

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Biden’in partisinden yaptığı paylaşımın sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Montoya, “Washington’da üstsüz dolaşmak yasalara aykırı değil. Ben göğüslerin açıkta olmasını destekliyorum. Onları gösterince neden uygunsuz ya da yasa dışı olsun ki. Ben transeksüel olmadan önce kimse sesini çıkarmıyordu. Demek ki artık sizin tepkinize göre ben gerçekten bir kadınım” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Joe Biden Beyaz Saray LGBTİ+ Onur Ayı

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