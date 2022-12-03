Amerikalı kadın Türklere seslendi! Sorusu sosyal medyada gündem oldu... “Hangi durumda dayı, hangi durumda amca diyorsunuz?”

Chelsea Elizabeth isimli Amerikalı bir kadın Türkiye’de “dayı ve amca” hitap şeklini bir türlü anlayamadığını dile getirerek Türk takipçilerinden yardım istedi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma “Dayı vs amca” notunu ekleyen kadın karşılaştığı örnekler üzerinden hangi durumlarda daı, hangi durumlarda ise amca denilmesi gerektiğini sordu. Kafası karışan kadının gönderisi kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı.

ÖRNEKLERLE ANLATTI

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Elizabeth, “Türk insanlara bir sorum var. Dayı ve amca arasındaki farkı nereden biliyorsunuz? Çünkü ikisi de orta yaşlı bir erkeği anlatıyor değil mi? Dayı orta yaşlı bir adam. Amca da orta yaşlı bir adam. Fakat orta yaşlı bir adam araba sürüyorsa ve kötü araba süren bir adamsa, hemen ‘Dayı ya napıyorsun sen?’ diyorsunuz. Bu adam neden şimdi dayı oldu. Neden amca demediniz? Buna kim karar verdi. Orta yaşlı adam mağaza ya da markette çalışıyorsa ona ‘Bakkal amca’ diyorsunuz. Peki bu adam neden bakkal dayı olmuyor? Kesinlikle bunu öğrenmem gerekiyor” dedi.

Sosyal medyada eğlenceli anlar yaratan paylaşımın sonrasında Türk kullanıcılar gönderinin yorum bölümüne adeta akın etti.