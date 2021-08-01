Amy Winehouse'un yakın arkadaşı: 36 gün boyunca hiçbir şey yemeyip öldü

Britanyalı şarkıcı Amy Winehouse'un yakın arkadaşı Ian Halperin yeni kitabında 27 yaşında trajik biçimde hayatını kaybeden şarkıcının ölmeden önce 36 gün boyunca neredeyse hiçbir şey yemediğini söyledi.

Independent'in Mirror gazetesinden aktardığı habere göre Halperin, Back To Black şarkısıyla ünlü şarkıcının "son haftalarında dumanlar içinde yaşadığını" belirtti.

Uzun süre bağımlılıkla boğuşan Winehouse, Ağustos 2011'de alkol zehirlenmesinden ölmüştü. Halperin sanatçının ölmeden önceki durumuna dair şu ifadeleri kullandı: "Çok zayıftı, sigara ve içeceklerle yaşıyordu, gördüğüm içecekler su değildi."

YUHALANMIŞTI

Amy Winehouse yemek bozukluğu bulumiadan da mustaripti ve son dönemlerinde basına yansıyan fotoğraflarında pek de iyi görünmüyordu. Ölümünden sadece bir hafta önce Belgrad'da yaptığı Avrupa turnesinin ilk gecesinde, Winehouse şarkı sözlerini zar zor hatırlaması nedeniyle yuhalanmıştı.

Söz konusu kitap Winehouse'un yanı sıra 27 yaşında hayatını kaybeden Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison ve Kurt Cobain gibi sanatçılara ithafen yazıldı.

Kanadalı yazarın kitabın satışından 40 ila 60 milyon dolar (yaklaşık 340 ila 500 milyon TL) kazanabileceği belirtildi.

