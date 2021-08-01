MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Amy Winehouse'un yakın arkadaşı: 36 gün boyunca hiçbir şey yemeyip öldü

Amy Winehouse'un yakın arkadaşı: 36 gün boyunca hiçbir şey yemeyip öldü

01.08.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amy Winehouse hakkında kitap yazan Ian Halperin, 27 yaşında hayatını kaybeden şarkıcının son dönemde neredeyse hiçbir şey yemediğini söyledi. Halperin'in sözleri herkesi şoke etti.

Amy Winehouse'un yakın arkadaşı: 36 gün boyunca hiçbir şey yemeyip öldü

Britanyalı şarkıcı Amy Winehouse'un yakın arkadaşı Ian Halperin yeni kitabında 27 yaşında trajik biçimde hayatını kaybeden şarkıcının ölmeden önce 36 gün boyunca neredeyse hiçbir şey yemediğini söyledi.

Independent'in Mirror gazetesinden aktardığı habere göre Halperin, Back To Black şarkısıyla ünlü şarkıcının "son haftalarında dumanlar içinde yaşadığını" belirtti.

Uzun süre bağımlılıkla boğuşan Winehouse, Ağustos 2011'de alkol zehirlenmesinden ölmüştü. Halperin sanatçının ölmeden önceki durumuna dair şu ifadeleri kullandı: "Çok zayıftı, sigara ve içeceklerle yaşıyordu, gördüğüm içecekler su değildi."

spl1040168_014

YUHALANMIŞTI

Amy Winehouse yemek bozukluğu bulumiadan da mustaripti ve son dönemlerinde basına yansıyan fotoğraflarında pek de iyi görünmüyordu. Ölümünden sadece bir hafta önce Belgrad'da yaptığı Avrupa turnesinin ilk gecesinde, Winehouse şarkı sözlerini zar zor hatırlaması nedeniyle yuhalanmıştı.

Söz konusu kitap Winehouse'un yanı sıra 27 yaşında hayatını kaybeden Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison ve Kurt Cobain gibi sanatçılara ithafen yazıldı.

Kanadalı yazarın kitabın satışından 40 ila 60 milyon dolar (yaklaşık 340 ila 500 milyon TL) kazanabileceği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
PARTNERYangını fırsata çevirmek isteyen Enes Batur'a Deniz Akkaya'dan tepki!Yangını fırsata çevirmek isteyen Enes Batur'a Deniz Akkaya'dan tepki!
"Yazlığa o kadar yatırım yapmam" dedi! Yazlığının kirası şoke etti"Yazlığa o kadar yatırım yapmam" dedi! Yazlığının kirası şoke etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Muğla açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem

Bakan Pakdemirli yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı

Bakan Pakdemirli yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı

Yangında şehit olmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yangında şehit olmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı

Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozları ünlü modeli çıldırttı! "Ülkede savaştan daha beter..."

Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozları ünlü modeli çıldırttı! "Ülkede savaştan daha beter..."

Bodrum'daki yangın kontrol altına alındı

Bodrum'daki yangın kontrol altına alındı

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Kardeş acısı yaşarken bir kötü haber daha!

Kardeş acısı yaşarken bir kötü haber daha!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Anne-kız dans etti! "Ablası gibisiniz"

Anne-kız dans etti! "Ablası gibisiniz"

Her şeyimiz yandı! Ben felç geçirdim

Her şeyimiz yandı! Ben felç geçirdim

İddialar kızdırdı! "Bu tür mesnetsiz haberler..."

İddialar kızdırdı! "Bu tür mesnetsiz haberler..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.