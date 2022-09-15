Ana kara eş anlamlısı nedir? Ana kara kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ana kara kelimesi ayrı yazılan bir birleşik kelimedir. Yeryüzünde bulunan en büyük yedi kara parçasının her birine verilen bir isimdir. Yüz ölçümüne bakıldığında neredeyse %30'luk bir oran ile yeryüzünü karaların kapladığı görülür. Ana karalar etrafı sularla çevrili toprak parçalarıdır. Dünyada yedi büyük ana kara bulunmaktadır. Bunlar: Asya, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antarktika, Avrupa ve Okyanusya (Avustralya). Ana karanın eş anlamlısı olan sözcüğün daha yaygın kullanımı sebebi ile ana kara kelimesi nispeten daha az kullanılmaktadır. Ana kara eş anlamlısı nedir?

Ana kara kelimesinin eş anlamı nedir?

Ana kara kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "kıta"dır. Ana karaya göre kullanımı nispeten daha yaygındır.

Ana karanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir sözcüğün akılda kalıcılığını artırmak için kullanılabilecek en iyi yöntemlerden biri örnek cümlelerdir. Örnek cümleler sayesinde sözcüğün hangi anlamda ve nasıl kullanıldığı çok daha kolay anlaşılabilir. Ana kara eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

Uzun ve fırtınalarla geçen yorucu bir deniz yolculuğunun ardından Hindistan'dan gelen ürünler sağ salim ana karaya ulaştırıldı.

Coğrafya dersinde dünyanın neredeyse %70'nin sularla geriye kalan %30'luk bölümünde de büyük kıtaların olduğunu öğrendiler.

Dünyanın farklı bölgelerinde günlük pek çok depremler meydana gelmektedir. Bu depremlerin en temel sebebi kıtaların sürdürdüğü hareketliliktir.

Orta Çağ'a kadar bilim insanları altı tane kıta olduğunu savunurken yeni keşiflerle birlikte bu sayı yediye çıkmıştır.



