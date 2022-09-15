Ana kara eş anlamlısı nedir? Ana kara kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ana kara kelimesi ayrı yazılan bir birleşik kelimedir. Yeryüzünde bulunan en büyük yedi kara parçasının her birine verilen bir isimdir. Yüz ölçümüne bakıldığında neredeyse %30'luk bir oran ile yeryüzünü karaların kapladığı görülür. Ana karalar etrafı sularla çevrili toprak parçalarıdır. Dünyada yedi büyük ana kara bulunmaktadır. Bunlar: Asya, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antarktika, Avrupa ve Okyanusya (Avustralya). Ana karanın eş anlamlısı olan sözcüğün daha yaygın kullanımı sebebi ile ana kara kelimesi nispeten daha az kullanılmaktadır. Ana kara eş anlamlısı nedir?
Ana kara kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "kıta"dır. Ana karaya göre kullanımı nispeten daha yaygındır.
Bir sözcüğün akılda kalıcılığını artırmak için kullanılabilecek en iyi yöntemlerden biri örnek cümlelerdir. Örnek cümleler sayesinde sözcüğün hangi anlamda ve nasıl kullanıldığı çok daha kolay anlaşılabilir. Ana kara eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: