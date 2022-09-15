EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Ana kara eş anlamlısı nedir? Ana kara kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ana kara eş anlamlısı nedir? Ana kara kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

15.09.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ana kara kelimesini genellikle coğrafya derslerinde sıklıkla görürüz. Yeryüzünde yaşanılan büyük kara parçalarının her birine ana kara denir. Türkçe kökenli olan bu birleşik kelimenin eş anlamlısı olan kelimeler de vardır. Peki, ana kara kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Ana kara eş anlamlısı nedir? Ana kara kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ana kara kelimesi ayrı yazılan bir birleşik kelimedir. Yeryüzünde bulunan en büyük yedi kara parçasının her birine verilen bir isimdir. Yüz ölçümüne bakıldığında neredeyse %30'luk bir oran ile yeryüzünü karaların kapladığı görülür. Ana karalar etrafı sularla çevrili toprak parçalarıdır. Dünyada yedi büyük ana kara bulunmaktadır. Bunlar: Asya, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antarktika, Avrupa ve Okyanusya (Avustralya). Ana karanın eş anlamlısı olan sözcüğün daha yaygın kullanımı sebebi ile ana kara kelimesi nispeten daha az kullanılmaktadır. Ana kara eş anlamlısı nedir?

Akıllı eş anlamlısı nedir? Akıllı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerAkıllı eş anlamlısı nedir? Akıllı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ana kara kelimesinin eş anlamı nedir?

Ana kara kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "kıta"dır. Ana karaya göre kullanımı nispeten daha yaygındır.

Ana karanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir sözcüğün akılda kalıcılığını artırmak için kullanılabilecek en iyi yöntemlerden biri örnek cümlelerdir. Örnek cümleler sayesinde sözcüğün hangi anlamda ve nasıl kullanıldığı çok daha kolay anlaşılabilir. Ana kara eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Uzun ve fırtınalarla geçen yorucu bir deniz yolculuğunun ardından Hindistan'dan gelen ürünler sağ salim ana karaya ulaştırıldı.
  • Coğrafya dersinde dünyanın neredeyse %70'nin sularla geriye kalan %30'luk bölümünde de büyük kıtaların olduğunu öğrendiler.
  • Dünyanın farklı bölgelerinde günlük pek çok depremler meydana gelmektedir. Bu depremlerin en temel sebebi kıtaların sürdürdüğü hareketliliktir.
  • Orta Çağ'a kadar bilim insanları altı tane kıta olduğunu savunurken yeni keşiflerle birlikte bu sayı yediye çıkmıştır.
Erdem eş anlamlısı nedir? Erdem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerErdem eş anlamlısı nedir? Erdem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
Öğretmenler merakla bekliyordu! MEB duyurduÖğretmenler merakla bekliyordu! MEB duyurdu
Heyecanla bekleniyordu! "Bugün tamamlanacak"Heyecanla bekleniyordu! "Bugün tamamlanacak"
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Milli Eğitim Bakanı, müjdeyi verdi! Yüzde 50 indirimli olacak

Milli Eğitim Bakanı, müjdeyi verdi! Yüzde 50 indirimli olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 17 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 17 üniversiteye rektör atandı

YÖK'ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama

YÖK'ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama

Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

İlginizi Çekebilir

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.