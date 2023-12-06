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  4. Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can'ın telefonu çalan gazeteci ile arasında geçen diyalog salondakileri güldürdü!

Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can'ın telefonu çalan gazeteci ile arasında geçen diyalog salondakileri güldürdü!

06.12.2023 12:54 | Son Güncelleme:
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THY EuroLeague'de mücadele eden temsilcimiz Anadolu Efes'in Yunana ekibi Panathinaikos karşısında aldığı 71-68'lik galibiyet sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan başantrenör Erdem Can'ın toplantının başlaması sırasında telefonu çalan basın mensubu ile arasında geçen diyalog salondakileri güldürdü. İşte detaylar...

Turkish Airlines EuroLeague’de mücadele eden temsilcimiz Anadolu Efes, 12’nci hafta mücadelesinde Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelede Anadolu Efes rakibini 71-68 mağlup ederek ligdeki 6’ncı galibiyetini aldı.

"HANIM ARIYORDUR"

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Karşılaşma sonrası Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken herkesi güldüren bir an yaşandı. Başarılı antrenörün basın toplantısı salonuna geldiği esnada bir basın çalışanının telefonunun çalması üzerine Erdem Can "Tabii geç oldu, hanım arıyordur nerede kaldın diye..." demesi üzerine toplantı salonunda gülümseten anlar yaşandı.

"SERGİLEDİKLERİ SAVAŞ MUHTEŞEMDİ"

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Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can, “Büyük bir karakter ortaya koydular. Çok önemli eksiklerimiz olmasına rağmen Final-Four hedefiyle kurulmuş bir takıma karşı oynadık. Oyuncularımın maça karşı tutumları, sergiledikleri savaş muhteşemdi. Sezonun bu bölümüne kadar deplasman maçlarında ribaundlar kaybetmemizde etken olmuştu. Erkan Yılmaz bir sakatlık yaşadı. Omuz bölgesinde bir kırık var. Türk oyuncuların sorumluluk alması benim için çok önemli. Erten, Ercan ve Hollatz da bugün karakter gösterdi. Bu bir galibiyetten fazlası oldu” ifadelerini kullandı.

İŞTE O ANLAR...


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