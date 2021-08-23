HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Anadolu! operasyonunda yeni gelişme!

'Anadolu! operasyonunda yeni gelişme!

23.08.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 78 zanlıdan 11’i tutuklandı. Adana merkezli 30 ilde düzenlenen operasyon kapsamında çete lideri eski öğretmenin yardımcısı olarak aranan emekli polis memuru da teslim oldu.

'Anadolu! operasyonunda yeni gelişme!

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, suçtan elde edilen gelire yönelik olarak, Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Abdulsamet Kavran liderliğindeki şebekeye, 10 Ağustos’ta 30 ilde eş zamanlı baskın düzenledi.

"ANADOLU" OPERASYONU

“Anadolu” adı verilen operasyonda; Kavran ile birlikte 78 kişi yakalandı.
Operasyonda farklı dönemlere ait 23 bin 203 adet tarihi eser ele geçirildi. Zanlılardan 36’sı emniyetteki ifadelerinin ardından, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 42 kişiden Abdulsamet Kavran ile birlikte 11 kişi tutuklandı, 32’si de ‘adli kontrol’ şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Firari olan 15 şüpheliden biri ve aynı zamanda da şebekenin iki numaralı ismi olan, emekli polis memuru Zorlu Y. de emniyete gelip teslim oldu.

2

BİZZAT YÖNETMİŞ

Kavran liderliğindeki örgütün, Türkiye’nin dört bir yanında kaçak kazı yapan define avcıları başta olmak üzere toplayıcı, koleksiyoncu ve koleksiyonculuğu iptal edilenlerden temin edilen tarihi eserlerin yurtdışına kaçırılmasını organize ettiği tespit edilen Zorlu Y.’nin, söz konusu operasyonları da bizzat yönettiği ortaya çıktı. Zorlu Y.’nin, 2 yıl önce Sırbistan’da kullandığı aracında tarihi eserle yakalandığı ancak kefaletle serbest kaldığı öğrenildi. Bu yakalanmanın üzerine Adana polisinin zanlıyı takibe başladığı öğrenildi.

Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde ilk! Tarihi eser kaçakçılığına karşı dev 'Anadolu' operasyonuCumhuriyet tarihinde ilk! Tarihi eser kaçakçılığına karşı dev 'Anadolu' operasyonu

Faaliyetlerini sürdüren Zorlu Y.’nin, Bulgaristan’da kullandığı otomobilin lastiğinin içinde tarihi eser ele geçirildi. 2 yıl süren bir soruşturmanın sonucunda da ‘Anadolu Operasyonu’nu gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturmada da Abdulsamet Kavran ve Zorlu Y.’nin liderliğindeki şebekenin, tarihi eserleri kuryeler aracılığıyla özel araç ve TIR’lar ile yurtdışına karayoluyla kaçırdığı da belirlendi.

941239d4-6389-4022-8a0a-ba3822b467f5

26 MİLYONLUK PARA TRANSFERİ

Polis, Kavran ve Zorlu Y.’nin başta olmak üzere diğer zanlıların, kendi aralarındaki para trafiğini de mercek altına aldı. Söz konusu zanlılar arasında yaklaşık 26 milyon liralık bir para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi. Yurtdışına kaçırılan tarihi eserlerin de ABD başta olmak üzere Fransa, Almanya, İtalya, Hırvatistan, Bulgaristan ve Sırbistan gibi ülkelere kaçırılıp, buradaki koleksiyoncularla müzayede evlerinde açık arttırma usulü satışa sunulduğu ortaya çıkmıştı.

Zorlu Y. ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alarm çanları çalıyor: 50 metreyi aştı!Alarm çanları çalıyor: 50 metreyi aştı!
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Mersin’de otobüs şarampole devrildiMersin’de otobüs şarampole devrildi
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

AK Parti Milletvekili Yılmaz'ın aracını durduran polisler hakkında soruşturma başlatıldı

AK Parti Milletvekili Yılmaz'ın aracını durduran polisler hakkında soruşturma başlatıldı

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

Taliban karşıtı güçler Pençşir'de üç bölgeyi daha ele geçirdi

Taliban karşıtı güçler Pençşir'de üç bölgeyi daha ele geçirdi

İnce'ye yanıt: Kim olduğumu sormuşsunuz, hatırlatayım...

İnce'ye yanıt: Kim olduğumu sormuşsunuz, hatırlatayım...

Acil servis savaş alanına döndü! "Çocuğun kolunu acıttı"

Acil servis savaş alanına döndü! "Çocuğun kolunu acıttı"

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Dehşet! 15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkarttırdılar

Dehşet! 15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkarttırdılar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kan donduran vahşet! Taliban, Afgan kadını ateşe atarak öldürdü

Kan donduran vahşet! Taliban, Afgan kadını ateşe atarak öldürdü

Sosyal medya için video çekerken feci şekilde can verdi

Sosyal medya için video çekerken feci şekilde can verdi

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.