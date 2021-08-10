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  4. Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde ilk! Tarihi eser kaçakçılığına karşı dev 'Anadolu' operasyonu

Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde ilk! Tarihi eser kaçakçılığına karşı dev 'Anadolu' operasyonu

10.08.2021 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre tarihi eser kaçakçılığına karşı "Anadolu" operasyonu başladı. 30 ilde başlatılan operasyon, 'suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu olma özelliği taşıyor.

"Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı" operasyonu 30 ilde başlatıldı, hakkında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 76'sı yakalandı.

4 BİN 122 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

"Anadolu" adı verilen operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç şebekesine yönelik "Anadolu" adı verilen operasyon başlatıldı.

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YURT DIŞINA ÇIKARTILMIŞ

Türkiye'de kaçak kazıcı yapanlar, koleksiyonerler ve toplayıcılar aracılığıyla elde edilen tarihi eserlerin organize suç örgütü tarafından kurye kullanılarak yasa dışı yollardan yurt dışına çıkartıldığı tespit edildi.

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2 YIL ÖNCE DÜĞMEYE BASILDI

Yaklaşık 2 yıl önce çalışma başlatan KOM birimleri, söz konusu suç şebekesinin elebaşı aracılığıyla örgütün üyeleri, yurt içi ve yurt dışı bağlantılarını deşifre etti.

Örgütün tarihi eserleri kuryeler aracılığıyla ABD ve Avrupa'ya kaçırdığının tespit edilmesinin ardından bu ülkelerdeki müzayede evlerinin katalogları da incelendi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarının da incelemesinin ardından ABD ve Avrupa'daki 9 müzayede salonundaki 52 tarihi eserin açık artırma yöntemiyle satılmak üzere kataloglara konulduğu belirlendi.

Başkent’te tarihi eser kaçakçılarına suçüstüBaşkent’te tarihi eser kaçakçılarına suçüstü

26 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Söz konusu müzayede evleri tarafından örgüt üyelerinin hesaplarına tarihi eserlerin satış bedeli olarak mevcut kur üzerinden yaklaşık 26 milyon lira değerinde döviz gönderildiği tespit edildi. Müzayede evlerindeki bazı satışların, sahte sahiplik belgeleri üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi.

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(AA)

TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA 'ANADOLU' DARBESİ

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 18 yorum
Definecilere resmi izin verilsin değerinin %50si defineciye verilsin. Toprağın altında durmasının kimseye faydası yok
var zaten o sistem
sonra defineciler para bulmak ugruna tüm eserleri parcalayip irzina gecsin.hayatimda boyle sacma bir fikir görmedim.birde begnmisler
Türk devletinin gücünü sizde göreceksinizz...
Uyuşturucu kaçakçılarıda görecekmi?
Dört tane uçağa yetmeyen güç. Güç değildir.
bırakın kardeşim siz vergi kaçıranlara mücadele edin adam emek vermiş kazmis bulmuş çıkartmış bunu çalmıyor çırpmıyor malı yurt içinde kaldığı sürece satabilir uc bes kuruş kazansın garibanlar

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