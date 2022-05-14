Anaokulundan anneler günü hediyesi olarak verilen gülden dantelli iç çamaşırı çıktı! “Bu ne?”

Anaokulundan 8. sınıfa kadar öğrencilere eğitim veren St. Anselm Okulu’nda geçtiğimiz haftalarda Anneler Günü’ne özel olarak bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında plastikten yapılan çok sayıda gül, velilere verilmek üzere öğrencilere teslim edildi. Ancak okul yetkilileri hazırlanan güllerin aslında seksi Sevgililer Günü hediyesi olarak verilmek üzere hazırlanmış kırmızı tangalar olduğunu anlayamadılar.

Anne Rachel Tremblay tarafından çekilen video, kocasının küçük kızının Pennsylvania okulundan aldığı "gülü" açtığını göstermesinin ardından viral oldu.

“YANLIŞLIK OLDU”

Anne Rachel’in kocasının hediyeyi açtığı anlarda kayıt ettiği klipte ikili arasında eğlenceli diyaloglar yaşandı. Eşinin gül şeklinde katlanmış olan bölümü açmasını söylemesi üzerine baba, kameraya dantelli kırmızı iç çamaşırını göstererek “Bu çok komik.Teşekkürler Aziz Anselm” dedi.

Velilerin şikayeti üzerine okul müdürü CBS Philly tarafından bir özür maili iletildi. Okul yönetimi tarafından gönderilen mailde, “Anneler Günü bitki satışında alınan güller amaçladığımız sahte çiçekler değilmiş. Bu ürün yetişkinlere yönelik bir Sevgililer Günü hediyesiymiş. Yönetim, hatanın nasıl oluştuğunu belirleyecek ve tekrarını önlemek için gerekli adımları atacaktır.” ifadelerine yer verildi.



