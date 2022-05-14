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Anaokulundan anneler günü hediyesi olarak verilen gülden dantelli iç çamaşırı çıktı! “Bu ne?”

14.05.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Philadelphia eyaletinde bir Katolik anaokulunda ilginç bir olay yaşandı. St. Anselm Okulu tarafından anasınıfı öğrencilerinin velilerine Anneler Günü hediyesi olarak vermesi için kırmızı güller hazırlandı. Ancak veliler kırmızı günlerin gizlenmiş dantelli bir iç çamaşırı olduğunu fark ettiğinde büyük şok yaşadı.

Anaokulundan 8. sınıfa kadar öğrencilere eğitim veren St. Anselm Okulu’nda geçtiğimiz haftalarda Anneler Günü’ne özel olarak bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında plastikten yapılan çok sayıda gül, velilere verilmek üzere öğrencilere teslim edildi. Ancak okul yetkilileri hazırlanan güllerin aslında seksi Sevgililer Günü hediyesi olarak verilmek üzere hazırlanmış kırmızı tangalar olduğunu anlayamadılar.

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Anne Rachel Tremblay tarafından çekilen video, kocasının küçük kızının Pennsylvania okulundan aldığı "gülü" açtığını göstermesinin ardından viral oldu.

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“YANLIŞLIK OLDU”

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Anne Rachel’in kocasının hediyeyi açtığı anlarda kayıt ettiği klipte ikili arasında eğlenceli diyaloglar yaşandı. Eşinin gül şeklinde katlanmış olan bölümü açmasını söylemesi üzerine baba, kameraya dantelli kırmızı iç çamaşırını göstererek “Bu çok komik.Teşekkürler Aziz Anselm” dedi.

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Velilerin şikayeti üzerine okul müdürü CBS Philly tarafından bir özür maili iletildi. Okul yönetimi tarafından gönderilen mailde, “Anneler Günü bitki satışında alınan güller amaçladığımız sahte çiçekler değilmiş. Bu ürün yetişkinlere yönelik bir Sevgililer Günü hediyesiymiş. Yönetim, hatanın nasıl oluştuğunu belirleyecek ve tekrarını önlemek için gerekli adımları atacaktır.” ifadelerine yer verildi.

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sosyal medya Amerika
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