MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Anastasia Karanikolaou seksi paylaşımıyla dikkat çekti

Anastasia Karanikolaou seksi paylaşımıyla dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 14:44 | Son Güncelleme

30 yaşın altında en zengin kadını olan Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşı Anastasia Karanikolaou yeni yaş paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Anastasia Karanikolaou seksi paylaşımıyla dikkat çekti

Gösteri dünyasının en ünlü yıldızlarından biri olan Kylie Jenner'ın yediği içtiği ayrı gitmeyen en iyi arkadaşı Stassie Karanikolaou ya da gerçek adıyla Anastassia Karanikolaou yeni yaşına girdi.

23 yaşına giren TV yıldızı, sosyal medyada paylaştığı kutlama pozlarıyla da sosyal medyayı hareketlendirdi.

5ee1f690c9de3d2ae0107c25

Karın kaslarını açıkta bırakan pembe bir kıyafet giyen Karanikolaou, bir video bir dizi de fotoğrafa Instagram sayfasında yer verdi.

5ee1f685c9de3d2ae0107c23

Bu paylaşımlara takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sezonu açtı! Mavi bikinisini giydiSezonu açtı! Mavi bikinisini giydi
'Acemi Cadı'nın Cenk'i bambaşka biri oldu!'Acemi Cadı'nın Cenk'i bambaşka biri oldu!
Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yüzde 40 indirim geliyor

Yüzde 40 indirim geliyor

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Ankara'yı hareketlendiren Kabine değişikliği iddiası

Ankara'yı hareketlendiren Kabine değişikliği iddiası

Acun'dan Yasin için şoke eden karar!

Acun'dan Yasin için şoke eden karar!

Yeni paylaşım! 'Ben orada yarışırken...'

Yeni paylaşım! 'Ben orada yarışırken...'

Uluslararası uçuşlar bugün başladı

Uluslararası uçuşlar bugün başladı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Survivor'da kavga! Yasin çılgına döndü

Survivor'da kavga! Yasin çılgına döndü

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı

Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı

Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kardashian ve Jenner kardeşlerin aylık güzellik masrafı 'yok artık' dedirtiyor

İnanılmaz harcamalar! Aylık güzellik masrafı şoke etti

Buket Aydın spor yaparken paylaştı! 'Karantinada kilo almayan...'

Sosyal medyada açıldı! Şaşırtan poz

İrem Derici cinsel hayatını bu şarkı sözüyle anlattı

Cinsel hayatını bu şarkı sözüyle anlattı

Ünlülerden bikinili pozlar! Yasmin Erbil'e beğeni yağdı

Sezonu açtı! Mavi bikinisini giydi

Iggy Azalea anne oldu! Babasını açıklamadı

İddialar doğru çıktı! Bebeğin babası kim?

Emre Kınay'ı zor tuttular! Gerilim karakolda bitti

Sinirden deliye döndü! Kavga karakolda bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.