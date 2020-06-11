Anastasia Karanikolaou seksi paylaşımıyla dikkat çekti

Gösteri dünyasının en ünlü yıldızlarından biri olan Kylie Jenner'ın yediği içtiği ayrı gitmeyen en iyi arkadaşı Stassie Karanikolaou ya da gerçek adıyla Anastassia Karanikolaou yeni yaşına girdi.

23 yaşına giren TV yıldızı, sosyal medyada paylaştığı kutlama pozlarıyla da sosyal medyayı hareketlendirdi.

Karın kaslarını açıkta bırakan pembe bir kıyafet giyen Karanikolaou, bir video bir dizi de fotoğrafa Instagram sayfasında yer verdi.

Bu paylaşımlara takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

